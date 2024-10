Dos goles de Alex Valera que valen 3 millones de dólares por la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Sí, la ‘U’ volvió a la Copa, otra vez. La Conmebol entrega un millón de dólares por cada partido de local (3M en total). Y, además, otorga un premio de 330 mil dólares por partido ganado.

“Mi lesión fue después del calentamiento (ante Brasil). Hice un movimiento que no debía hacer. Sentí una molestia, intenté jugar el partido, me pusieron una ampolla, me hicieron masajes, pero el dolor no se iba y no me podía parar. Al día siguiente me bajó un poco el dolor. Llegué (a Lima), me saqué una resonancia, después poco a poco ha ido calmando el dolor. Hoy (ayer) gracias a Dios he podido llegar ”, dijo Alex Valera frente a las cámaras de GOLPERÚ tras el partido de anoche.

Universitario 2-1 ADT (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

Al equipo de Fabián Bustos le restan tres finales: Cristal, Cienciano y Los Chankas. Hoy el hincha amanecerá buscando el “pan más rico de la panadería”, y hoy el equipo despierta con tres puntos de ventaja sobre el compadre (30) en el Clausura, y ocho más que Cristal (65) en la tabla del Acumulado 2024.

El triunfo de anoche en el Monumental confirmó, en las matemáticas de la Liga 1 2024, que si se llegara a jugar los Playoffs este año, la Crema ya clasificó de forma directa a la final. ¿Cómo? Sumó 73 puntos, y lo siguen más atrás los celestes con 65, y Alianza y Melgar con 63 cada uno.

"He recibido muchas críticas por todo, pero yo estoy acá dando la cara. En la vida voy a hacer algo extradeportivo... Esas críticas, si son de hinchas de al frente, no me interesan" Alex Valera a GOLPERÚ tras vencer a ADT

La Noche del 10, la redención del ‘9′

La inteligencia de Horacio Calcaterra controló los hilos de un Universitario que siempre muestra las garras desde el inicio cuando juega en el Monumental. Respaldado por izquierda de Cabanillas, ‘Calca’ se las ingenió para ser apoyo de Ureña, socio de Pérez Guedes y asistidor de Valera y Flores.

Fue tan clave el veterano Horacio, con 82% de acierto en sus pases en las estadísticas de Sofascore anoche , que cuando ADT estaba bien plantado en defensa, se movió dentro del área y provocó un penal que cometió Yordi Vílchez y pitó el árbitro Augusto Menéndez.

Valera y Calcaterra, los mejores de la U ante ADT, según Sofascore.

En la línea de penal fue Valera el que convirtió el 1-0 (29′). El mismo Valera sería determinante al inicio del segundo tiempo para marcar el segundo gol. A los 53′, Cabanillas tiró un centro largo y Alex conectó de cabeza para llegar a los 13 tantos en la Liga 1 2024. En total, desde que llegó a la ‘U’ en el 2021, ‘Valegol’ ha marcado 54 tantos. Contra el equipo de Tarma logró alcanzar las 7 anotaciones en el Clausura (había marcado 6 en el Apertura). Asimismo, es el futbolista peruano con más tantos en el torneo de este año.

El 2-0 remeció a ADT, que se fue en busca del descuento. Solo una desconcentración permitió el 2-1 en un córner que le pegó en la espalda a Di Benedetto.

No fue el mejor partido de la ‘U’, pero le alcanzó para sus objetivos. Ahora, solo está a un solo partido del año perfecto de victorias en el Monumental. Para tal meta, primero deberá dejar en el camino a Cristal (miércoles 23 en el Nacional), y luego recibir a Cienciano el domingo 27 en Ate.

Paso a paso, gritan en el vestuario crema.