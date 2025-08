Un WhatsApp a las 8:33 p.m. trajo calma a Universitario: así recibió el vestuario el nombramiento de Velazco como administrador

Horas antes del duelo ante Atlético Grau, en el Hotel Pullman de Miraflores, el búnker elegido por Universitario, en el ambiente no solo se repiraba fútbol. Había nervios y no por lo que podía suceder en el estadio Monumental. Franco Velazco, el hombre de confianza de Jean Ferrari en la gestión más exitosa que tuvo la ‘U’ en las últimas décadas, sostuvo una reunión con su equipo de trabajo en uno de los salones del hotel miraflorino. Había mucha incertidumbre por conocer al sucesor de Ferrari, hoy director general de la FPF, por lo que Velazco, uno de los candidatos en ese entonces -ya fue elegido por la Sunat como administrador crema-, pidió calma. “Esto no puede parar”, dijo primero y luego repitió la frase cuando el propio Jean se sumó a la concentración.

No fue una visita casual. Fuentes cercanas a la dirigencia contaron a este Diario que se trató de un gesto decidido para reforzar un mensaje que ya ha sido transmitido a la Sunat. “Universitario no está en condiciones de experimentar con una nueva administración”, es la frase que desde el club han reiterado en diversas reuniones. Y ese mensaje bajó al plantel. Ese día ganó la ‘U’, con 35 mil hinchas en el Monumental, 3-1 al Grau de Comizzo y Ruidíaz, dos viejos conocidos, pero recién el viernes 1 de agosto, casi 24 horas después, el pueblo crema celebró. La decisión de nombrar a Franco Velazco como administrador fue oficializado cerca de las 9 de la noche.

Comunicado oficial de SUNAT sobre la designación de Franco Velazco como nuevo Administrador Temporal de la "U" | Foto: SUNAT

La preocupación del vestuario crema radicaba en los riesgos que implicaría un cambio abrupto de gestión. Por eso Alex Valera, goleador del año con nueve gritos, dijo que “queremos que se quede Franco”, sin ruborizarse por el tono político de su declaración. Desde la actual dirigencia consideraban lo mismo: la continuidad es clave, no solo por los resultados deportivos, sino por la estabilidad institucional que han construido en estos cuatro años. Más allá del bicampeonato, fuentes al interior del club le explicaron a DT que el club ha recuperado credibilidad, ha mejorado su manejo financiero y ha conseguido ordenarse en áreas donde antes predominaba el caos. “Cualquier otra decisión -decían- era un retroceso”.

Fossati también decidió participar del clima incierto, tras el triunfo. Según el cronograma establecido por la misma SUNAT, este 31 de julio debían publicarse los resultados de las evaluaciones y entrevistas realizadas a los postulantes. No obstante, no se emitió ningún pronunciamiento oficial. SUNAT le explicó a este diario, por qué no anunció el último jueves 31 de julio al nuevo administrador de Universitario de Deportes. “A nivel interno el jueves se culminó con el proceso y hoy se hará público”, enfatizaron nuestras fuentes.

Esto indignó a Jorge Fossati, actual entrenador de la U, quien habló en conferencia tras el triunfo por 3-1 ante Atlético Grau.

¡A LA EXPECTATIVA! Jorge Fossati 🧠, DT de @Universitario 🟠: "No es una situación deseable. Es difícil tomar decisiones si no sabes si continuarás. La ansiedad aumenta. Traté de meter a los jugadores en el partido. Nos toca dar la cara por el club". #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/yIX22TJ4wd — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 1, 2025

“No es una situación deseable (…) No es lo mismo que cuando una administración está funcionando normal. Es muy difícil tomar decisiones cuando sabes que en unos días no sabes quién va a continuar“, expresó en primera medida.

El estratega uruguayo siguió narrando el sentir del vestuario. “La ansiedad aumenta. Traté con los jugadores de meternos al partido (ante Grau). En estos momentos nos toca dar la cara por el club, con el director de fútbol, gerente deportivo, esperemos que nos sea anunciado si continúa esta administración o no, si no, tenemos que ver cuál será nuestra situación“.

Hasta que llegó la tarde del viernes 1.

𝗘𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗜𝗘𝗡𝗗𝗢 𝗟𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 ✍️💪



Nuestro administrador, Franco Velazco, inauguró el stand del más campeón del Perú en la @FILLima2025.



🔗 Lee la nota completa aquí 👉 https://t.co/BZSF6EJ91M#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/ILWT12QWjm — Universitario (@Universitario) August 2, 2025

Toda la tarde hubo incertidumbre hasta que un Whatsapp a las 20:33 p.m. llegó al director deportivo de la U, Álvaro Barco señalando que Franco Velazco era el elegido. También los principales líderes fueron informados. Dos horas antes, Rodrigo Ureña había posteado en Instagram la foto de una bandera con la frase: La U no puede parar. Y cuatro antes, casi 5 mil hinchas fueron convocados para reclamar ante SUNAT un nombramiento justo, que no significara ningún retroceso.

Y a las 8:55 p.m., la U recibió el mensaje oficial del organismo del Estado. Luego, se trasladó a los jugadores, al grupo de chat que tienen. Era el 1 de agosto, el mes más sublime para los hinchas, el mes de aniversario. Solo podía traerles buenas noticias. Casi 48 horas después de aquella reunión en el Pullman, por fin el plantel completo de la U tuvo un día en paz.

Jugadores con contrato hasta diciembre de 2025 (Transfermarkt)

Nombre Posición Contrato José Rivera Delantero Diciembre 2025 Jairo Vélez Volante Diciembre 2025 Martín Pérez Guedes Volante Diciembre 2025 Miguel Vargas Arquero Diciembre 2025

*************

