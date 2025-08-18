Un Riveros expuesto y el “algo raro está pasando” de Barco: el UnoxUno de la ‘U’ y un empate en Huancayo que sabe a derrota

Si había una manera de curar el golpe anímico tras el desastroso 4-0 contra Palmeiras, era con una victoria el domingo en Huancayo. Había razones para creer, porque Universitario tenía el 67% de efectividad jugando en altura este año. Pero, el equipo de Jorge Fossati no pudo cerrar un partido que dominó y controló en el balance general, y terminó resignando un empate 1-1 que lo aleja del primer lugar del Torneo Clausura y reafirma la necesidad de un salvavidas para no hundirse. ¿Lo mejor? Un Alex Valera figura y miles de hinchas cremas que acompañaron al grupo a pesar del dolor.

Tres momentos marcaron el rumbo del partido. El primero de ellos fue el domino inicial de la U, que tuvo como álgido el gol de Valera antes los 10′. Jugada clara de José Carabalí por izquierda, descarga al borde el área y el bombazo del goleador crema para dejar sin reacción a Ángel Zamudio. Un gol de otro partido que auguraba buenas noticias para el equipo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

El segundo fue el polémico offside cobrado a Carabalí a los 57′, que terminó en remate rasante de Valera para el 2-0. La jugada es milimétrica, casi inexistente, pero en el VAR revisaron y confirmaron la anulación de ese tanto. Ni siquiera el trazado de las líneas es convincente y urgen las explicaciones. Lo cierto es que sucedió y fue la gasolina que Sport Huancayo utilizó para cambiar la historia.

El tercero fue el empate de Javier Sanguinetti a los 62′, tras un nuevo error de Williams Riveros en la cobertura y un cabezazo que batió a Sebastián Britos. Fue un mazazo en la cabeza. Una consecuencia de la distracción, o un castigo ante la imposibilidad de cerrar un partido dominado. Fossati quiso replantear: terminó jugando con tres delanteros, pero ya era tarde. Nada cambió.

🔴 NO TE PIERDAS EL RESUMEN DEL PARTIDO ENTRE EL ROJO MATADOR Y LA U@clubshuancayo empató 1-1 con @Universitario por la fecha 6 del Torneo Clausura.



Betano, gana una apuesta gratis con tu primer depósito



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX… pic.twitter.com/h88U0CtZAA — L1MAX (@L1MAX_) August 17, 2025

UnoxUno de Universitario

Sebastián Britos: Nada tuvo que ver en el gol de Sanguinetti. Llegó a tocar la pelota, pero la fuerza del frentazo hizo que el balón ingresara de todos modos. Estuvo seguro en las interceptaciones y en los despejes. Jugó los 90′ a pesar del malestar en al muslo derecho. Se ganó una amarilla por hacer tiempo. Además, acertó 10 de 24 pases y 7 de 21 despejes acabaron en los pies de sus compañeros. Tuvo cuatro salvadas que mantuvieron el marcador como está.

Aldo Corzo: Discreto en la marca y sin lograr capitalizar en el balón detenido, donde antes ya ha demostrado ser determinante para anotar goles. Superado por momentos por el ataque rival. Ganó uno de tres duelos a ras de campo y despejó un balón aéreo de dos posibles. Estuvo acertado en los pases (15 de 18), aunque fue insuficiente para un mejor resultado.

Williams Riveros: Era el más cuestionado por la imagen que había dejado en el partido contra Palmeiras. Acertado en la marca: ganó cuatro de cinco duelos aéreos, pero ese que perdió terminó en gol de Sanguinetti. Le ganaron la espalda, hizo mal el retroceso y llegó el empate del rival. Perdió el balón en dos ocasiones que generaron el contragolpe del rival. El hincha le pide más.

Universitario vs. Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. (Foto: @Universitario)

Anderson Santamaría: El mejor de los tres del fondo. Sin duda, no existen razones para que no sea titular. Obtuvo 7.5 de calificación en Sofascore, el más alto de la U. Fuerte en las coberturas, en la anticipación y en la lectura del juego. Ganó nueve de 11 duelos a ras del campo y 10 de sus 15 pases fueron a los pies de un compañero. ‘Santa’ es más titular que sus compañeros de línea. Incompresible su suplencia ante Palmeiras.

Jorge Murrugarra: Para Fossati, es el primer cambio ante la ausencia de Rodrigo Ureña, por encima de Jesús Castillo. Desaparecido en el campo, poco participativo en el juego y sin ser el ancla para sostener un resultado. Erró mucho, tuvo poca claridad y se ahogó en la altura. Finalizó con éxito apenas ocho de sus 14 pases y no ganó ningún duelo a ras de campo. Muy bajo nivel del volante central crema. Recibió una amarilla y fue cambiado en el entretiempo por Castillo.

Hugo Ancajima: El reemplazante de Andy Polo jugó gratis a partir del minuto 37. Debió irse expulsado por una dura falta contra Herrera. Lo pudo partir y ni siquiera el VAR llamó a revisión. En cuanto al juego, nunca pudo asentarse por la banda derecha. Le costó pasar al ataque. Le faltó aire. Acertó seis de nueve pases, perdió seis balones y ganó solo tres de seis duelos a ras del campo. El puntaje más bajo según Sofascore (6.4). Jairo Vélez entró tarde por él.

José Carabalí: Uno de los mejores en la cancha. Desbordó casi siempre por la banda izquierda y fue clave para el gol de Valera. Trascendió más en ataque que en defensa. Tuvo un remate directo al arco, 23 de 28 pases exitosos y tres pases claves con peligro de gol. La competencia con César Inga por el puesto hace que se exija más en las oportunidades que recibe. Terminó los 90′ fundido, totalmente exhausto.

Martín Pérez Guedes: Acelerado, jugó a otro ritmo que no fue el del partido. Cumplió en defensa, se ganó la amarilla, pero el duelo exigía más en ataque y allí estuvo su deficiencia. Muy poco conectado con Jairo Concha y Hugo Ancajima. Solo ganó uno de ocho duelos, perdió 13 balones y completó 16 de 22 pases de forma exitosa. Fue cambiado a los 83′ para el ingreso de Diego Churín.

Jairo Concha: Uno de los que más insistió. Generó faltas, se mostró como opción de pase y buscó darle juego al equipo. No logró conectar con Pérez Guedes ni Murrugarra. Estuvo acertado en los pases: completó 16 de 20 de manera exitosa, y ensayó un remate directo al arco. En otros partidos se anima a pegarle de lejos. Eso no sucedió en Huancayo. Le taparon bien los espacios.

Edison Flores: Desconocido con él mismo y con el equipo. Poco inspirado, sin esa capacidad para desequilibrar o dar el pase gol. Cuesta creer el nivel que hoy ofrece, porque es uno de los referentes más importantes del plantel. Jugó muy poco (66′). ganó dos de cuatro duelos y perdió siete veces el balón. Salió para darle ingreso al ‘Tunche’ Rivera. Se fue enojado del campo.

Alex Valera: El mejor de la U en cancha. Muy técnico para el gol y para asistir al compañero. Muy peligroso en el primer tiempo, pero luego fue bien referenciado por la defensa rival. Le costó encontrar espacios en el complemento. Remató tres veces al arco, uno de esos entró al fondo.

**********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.