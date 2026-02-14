Una ‘corona de rey’ para Concha y la racha imparable de Valera: lo que no se vio del triunfo de Universitario ante Cienciano por el Apertura 2026

La ‘U’ no solo ensaya la táctica de cómo avasallar a sus rivales con velocidad e intensidad, también prepara las celebraciones con alegría. Eso se llama confianza en el trabajo del técnico Javier Rabanal, y solo se practica en un equipo que siente que es una familia de lunes a domingo. Cienciano plantó cara en el 2-1, pero la ‘U’ sabe el negocio de darle amor a 50 mil hinchas en cada partido en el Monumental.

“Quiero llegar este año a los 100 goles”, dijo Alex Valera. El protagonista en la previa, el ‘Killer’ en el partido y el delantero que se pone un objetivo altísimo frente a las cámaras de L1MAX. Con el gol anotado anoche, el tercero al hilo en las tres primeras fechas del Apertura 2026, el futbolista de Pomalca sumó 74 tantos con camiseta de Universitario e igualó al histórico capitán del bicampeonato 92-93, Roberto Martínez. El próximo en cazar es Raúl Ruidíaz, quien suma 80 goles y está en el top 10 de goleadores de toda la historia crema.

🔴 NO TE PIERDAS EL TRIUNFO DE LOS CREMAS EN EL MONUMENTAL 🏟️



Universitario le ganó 2-1 a Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura. Los goles de los locales fueron de Jairo Concha y Alex Valera.



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX… pic.twitter.com/gwbAF4ohVr — L1MAX (@L1MAX_) February 14, 2026

Golpe certero

Primero fueron los 25 minutos que propuso ADT, y ayer fue la media hora en la que Cienciano pudo jugar de igual a igual a Universitario en el Monumental. El 3-5-2 que dejó Fossati tiene algunos condimentos de Rabanal como salir jugando desde la defensa o que las constantes diagonales de Valera y Alzugaray. Aprendido el libreto, los cusqueños contrarrestaron la propuesta de la ‘U’ y se echaron a jugar.

Destacó Hohberg, peleó Garcés y casi anota Bandiera. Pero la ‘U’ lleva más de 120 partidos jugando a una intensidad que termina ahogando a sus rivales. Tras los primeros 30′, Cienciano bajó la guardia y ahí conectaron los circuitos cremas. En un córner que terminó con rechazo hasta el campo crema, primero recuperó Concha, y luego se encontraron Alzugaray y Polo por el extremo derecho, ya con el balón limpio la jugada terminó en los pies de Concha. No hubo riflazo ni grito de “no me dejen patear”. El Jairo 2026 anota de media distancia, pero colocando su disparo. Golazo.

El 1-0 relajó los ánimos a los 36′. Mientras Inga le ponía “la corona de rey” a Concha en el festejo, a un lado Valera y Reyna posaron como escuderos. Del otro lado, Cienciano en cambio se disgustó por el gol y buscó conseguir el empate. Por poco lo consigue si no fuese por una salvada milagrosa de Romero ante un error en salida de Riveros

Goles, emociones y susto

“Estamos para darle confianza a los que llegaron este año. Apoyo a Sekou y él a mí”, confesó Valera al final del partido. Se notó el compañerismo. En el segundo tiempo, ya con Gassama en el campo por Alzugaray, la ‘U’ no renunció a seguir atacando.

Castillo, a los 62′, buscó a Carabalí dentro del área. El ecuatoriano metió un cabezazo que el portero Falcón desvió a medias. El balón suelto fue encontrado por Valera, quien anotó con el arco libre. El 2-0 parecía definir el partido. Pero cuando más cerca estaba el tercero crema, Cienciano encontró el descuento con un tiro libre de Hohberg que Romero no pudo controlar.

Ⓤ𝗡 𝗚𝗢𝗟𝗘𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗖𝗢𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 💪⚽



Alex Valera es el jugador todoterreno @JetourPeru de nuestro triunfo sobre Cienciano.#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/rkt9mD38EX — Universitario (@Universitario) February 14, 2026

En los minutos finales, Carabalí se escapó por su banda hasta en tres ocasiones, pero no pudo encontrar ni a Gassama ni Fértoli, que sumaron sus primeros minutos en el Monumental y recibieron aplausos y apoyo de la hinchada crema.

En los descuentos, Cienciano mordió el empate. Sin embargo, las actuaciones estelares de Fara e Inga en la zaga permitieron que la ‘U’ gane su segundo partido de local en el año. Ya es una constante por cuarto año consecutivo. Los cremas tiene el pie en el acelerador en la Liga 1.

SOBRE EL AUTOR