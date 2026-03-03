Por Marco Quilca León

La transición en un club tricampeón nunca es sencilla. Mucho menos cuando quien se va es Jorge Fossati, el técnico que devolvió el orden, el liderazgo emocional y dos de las tres estrellas que hoy reposan en la camiseta crema. Universitario de Deportes asumió que, para evitar un quiebre, necesitaba continuidad en la idea y frescura en la ejecución. Por eso apostó por Javier Rabanal, español que venía de ser campeón de Ecuador en 2025 con Independiente del Valle, y que prometía sostener el 3-5-2 con un detalle adicional: el impulso decidido a la cantera.

