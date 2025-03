Es casi la Nochebuena de 1998 y Marcela es una niña que busca la mirada cómplice de su papá. Ambos están dentro de una iglesia en provincia, lejos de Lima y del Estadio Nacional, a punto de presenciar la ceremonia del matrimonio de un familiar. En la cabeza solo tienen el tic-tac de un reloj anunciándoles que la final de vuelta del Descentralizado entre Universitario y Cristal está por comenzar. La pregunta es inevitable. “¿Vámonos?”, le dijo papá, y Marcela obedeció, lo tomó de la mano hasta la bodega de la esquina, donde un grupo de hinchas cremas le hicieron un espacio y le prestaron una silla para que padre e hija por fin puedan ver el partido.

La remontada, los penales y el grito de “la ‘U’ campeón” en la voz de Micky Rospigliosi en Panamericana TV es un momento imborrable. Con el tiempo, Marcela Ponce de León Marquina solo confirmó su amor por Universitario, y cuando culminó sus estudios de Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) volcó todas sus energías en una investigación que tituló: “Ser mujer no es impedimento para amarte: Construcción de la Identidad Femenina en la Trinchera Norte”.

Esta tesis magistral para obtener la Licenciatura, publicada en el 2013, le ha permitido convertirse hoy en una especialista en implementación y evaluación de Programas o Políticas Educativas. Es, también, Magister en Estudios de Política Educativa por la University College London del Reino Unido, y define así a la mujer hincha de la ‘U’: “Tiene garra, es apasionada y comprometida. Es solidaria y empoderada. Busca romper estereotipos”.

Por la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, El Comercio conversó con la socióloga, que explica el papel de la mujer dentro de la barra de la ‘U’ y el futuro de la figura femenina en el fútbol.

¿Qué te motivó a investigar la identidad femenina dentro de la Trinchera Norte para su tesis para la Licenciatura en Sociología?

Se trató de un trabajo de investigación bastante personal en el que yo pude conocer las historias de vida y experiencias de un grupo de mujeres hinchas de la ‘U’ que asistían a la tribuna norte y que pertenecían a diferentes estratos socioeconómicos. Fue un trabajo personal porque en algunos casos sus experiencias de alguna manera también eran las mías. A través de mi investigación traté de visibilizar la presencia femenina en el deporte en general; en el fútbol y en las tribunas, en particular. En este caso en la trinchera norte. Busqué compartir con honestidad y con rigurosidad académica sus historias de vida y de visibilizar a un nivel más macro las desigualdades y los estereotipos de género que enfrentan las mujeres y que prevalecen en nuestra sociedad. Se trata, entonces, de una investigación que habla de poder, habla de desigualdades, pero también habla de empoderamiento, de lucha y sobre todo de lucha por lograr igualdad y reconocimiento.

Más de una década después de publicada tu tesis, ¿cómo defines a la mujer hincha de Universitario?

La mujer hincha de la ‘U’ tiene garra y comparte los valores fundacionales de nuestro club. Es apasionada y comprometida. Su presencia se deja sentir en las tribunas. Es solidaria y empoderada. Busca romper estereotipos y al igual que los hinchas varones sueña con ser campeones de América algún día.

¿Qué mensaje buscaste dar a través de su tesis?

Lo que busqué con mi tesis fue entender cómo se construye la identidad femenina en un espacio de socialización masculino como la Trinchera Norte. Y también de explorar o identificar qué factores intervienen en dicha construcción y qué papel juegan en particular el reconocimiento masculino, el cuerpo y la violencia.

¿Qué papel juega el interés y la pasión por el fútbol en la construcción de la identidad de estas mujeres?

Por identidad, en mi tesis, me refería a cómo las mujeres que asistían a la tribuna norte se percibían y reconocían a sí mismas. Es decir, cómo entendían ese rol que se les asignaba y el lugar que ocupaban dentro de la barra. Y en en definitiva cómo ellas eran percibidas por los hombres o por los barristas también. Mi investigación tomó como punto de partida que el fútbol en general como deporte, como práctica, como actividad, siempre ha estado vinculado al sexo masculino. Es el espacio donde se pone en juego valores, actitudes, comportamientos que han sido socialmente siempre asignados al hombre. Y que se encuentran relacionados con la fuerza, la rudeza, el esfuerzo físico y en general con la puesta prueba de su masculinidad, ¿no?

¿Qué percepción inicial tuviste en tu investigación?

Las barras de fútbol, en general, y la trinchera norte, en particular, en el momento en que hice mi investigación no eran ajenas a todo esto y representaban el espacio o el lugar que les pertenecía a los hombres por excelencia. La barra entonces aparecía como un espacio legitimado y conquistado por los hombres. En que los códigos que se manejan o las reglas de juego que estaban presentes no podían ser ni compartidos ni poseídos por las mujeres, porque se percibía que las mujeres o carecían de los saberes sobre el fútbol o simplemente eran incapaces de sentir verdaderamente la pasión que los hombres o los barristas se adjudicaban.

¿Cuál es el principal hallazgo de tu investigación en relación con la construcción de la identidad femenina en la Trinchera Norte?

Lo que yo encontré en primer lugar es que las mujeres entrevistadas no construían su identidad relacionalmente. Tomando en cuenta no solo lo que ellas percibían, sobre el espacio que ocupaban dentro de la barra, y a sus experiencias dentro de esta, sino también en función a la imagen o los discursos y las representaciones que tenían los barristas sobre su presencia. Las mujeres eran conscientes de que su presencia era percibida negativamente por los hombres. Debido a que la barra era considerada por ellos como un espacio que no solo les pertenecía, sino también que era dominado por ellos. Y donde ellos representaban esa fuente de autoridad y de poder y, a su vez, quienes establecían los códigos que se manejaban y las jerarquías. En segundo lugar, también encontré que las propias mujeres eran conscientes de que su presencia generaba desconfianza y rechazo, debido a que en algunos casos eran percibidas como “soplonas” o como “volteadas”. Es decir, se percibía que las mujeres que se infiltraban en la barra, y en algunos casos se involucraban amorosamente con los barristas con la finalidad de averiguar información para luego compartirla con barras contrarias o con grupos rivales. En tercer lugar, también encontré que entre las propias mujeres establecían jerarquías en función a sus años de antigüedad dentro de la barra y su motivación para asistir. Su identidad por ende también se construía en la diferenciación. Debido a que algunas de ellas buscaba distanciarse, no solo de aquellas que eran consideradas como “soplonas” o “volteadas”, sino también de aquellas cuya presencia consideraban que no se debía a la U.

¿Cómo crees que se entrelazan las identidades de género con otras identidades, como la clase social o la procedencia geográfica en la trinchera norte?

Como parte de este proceso de construcción de su identidad, las mujeres también intentaban transformar y cuestionar esa relación. Esas relaciones de desigualdad existentes dentro de la barra, con la finalidad de obtener reconocimiento y de que su presencia dentro de esta sea legitimada. Por lo que despliega una serie de recursos o estrategias que en el contexto de la barra les podía otorgar el respeto y el reconocimiento de los hombres. ¿Cuáles eran estas, digamos, estos recursos, estas estrategias? Por ejemplo, asistir continuamente al estadio, alentar los 90 minutos, viajar a provincias cuando el equipo no jugaba de local. Y en algunos casos también habían mujeres que también usaban instrumentalmente su cuerpo y la violencia. Hay mujeres que ocultaban su cuerpo a fin de tener relaciones más horizontales con los hombres. Entonces, trataban de no llamar la atención para no ser juzgadas y hay quienes, por el contrario, exhibían sus cuerpos para llamar la atención de los hombres convirtiéndose en objetos de deseo y atracción porque eso de alguna manera les daba también poder o reconocimiento. En relación a la violencia, en algunos casos también lo que yo encontré es que la violencia era utilizada instrumentalmente por algunas mujeres. Cuando se ponía en riesgo la supremacía territorial o en defensa de la filiación futbolística. Esta idea de la obtención de trofeos. En estos casos, las mujeres al igual que los hombres hacían uso de la violencia para proteger estos estandartes. Participaban en enfrentamientos físicos cara a cara con mujeres de barras rivales. Debido, principalmente, a que el enfrentamiento poseía un valor simbólico, porque era una manera que las mujeres construían cierta reputación no solo entre su mismo sexo, sino también entre los hombres. En general, si bien pude entrevistar a mujeres que de algún modo estaban bastante empoderadas, su empoderamiento en algunos casos también era bastante limitado, porque se daba fuera de los círculos de poder dentro de la barra. Y sobre todo porque se daba mucho peso a la mirada masculina.

¿Cambió en los últimos años la presencia femenina en las tribunas de la ‘U’?

A lo largo de estos años creo que ha habido algunos cambios en el mundo del deporte, y en las barras de fútbol en general. En la actualidad hay una mayor presencia de la mujer en la industria del fútbol. Específicamente, por ejemplo, en el fútbol profesional, que ha ido creciendo en los últimos años en nuestro país a partir de la creación de la Liga Femenina de fútbol y la participación de nuestra selección nacional en torneos internacionales. En el caso de Universitario de Deportes, en definitiva, creo que hay un mayor interés por parte de nuestra hinchada en la participación de Las Leonas en la Liga Femenina de Fútbol Profesional. Y así lo demuestra, por ejemplo, el marco espectacular que hubo en el Estadio Monumental en el año 2023 en la final contra Alianza Lima, donde impusimos un récord sudamericano de asistencias. Estos cambios creo que se han dado en un contexto en el que las desigualdades que enfrentan las mujeres han adquirido mucha más relevancia, responde también a un contexto en que han surgido movimientos en el mundo que buscan una mayor igualdad y visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres, sobre todo la violencia de género. El movimiento de “Ni una menos”, el movimiento “Me Too”, incluso en el fútbol también han habido movimientos que han tratado de visibilizar a la futbolista profesional que enfrenta una serie de desafíos, que tiene pocas oportunidades de crecimiento profesional, y que en general tiene muchas barreras.

¿Cuál es la actualidad de la presencia femenina en las tribunas? ¿A qué se enfrentan ahora?

La configuración y la organización de nuestras barras también ha cambiado notablemente en estos años. Lo que ha permitido que haya una mayor presencia femenina en nuestra hinchada y, nuevamente, creo que esto ha ido de la mano de todos estos movimientos o toda esta visibilización de la problemática. De la discriminación y de las desigualdades que enfrentan las mujeres en distintos esferas de la sociedad, y el fútbol en particular es una de esas distintas esferas. Sin embargo, creo también que si bien estos cambios son positivos e importantes, todavía parecen ser insuficientes para alcanzar una verdadera igualdad, debido a que aún en el mundo del fútbol y en nuestra sociedad en general se siguen reflejando desigualdades, y estereotipos de género. Esto es algo que trasciende a nuestro club. Porque las mujeres aún seguimos enfrentando estereotipos y prejuicios, ¿no?

Hacia el futuro, ¿cómo consideras que será el papel de la figura femenina en el fútbol, en la ‘U’?

En el caso, por ejemplo, del fútbol femenino en el Perú. Una de las principales barreras que enfrentan las futbolistas es la falta de financiamiento adecuado, la falta de oportunidades de desarrollo profesional, la falta de cobertura mediática. A diferencia del fútbol masculino, que recibe una amplia atención en los medios de comunicación. El fútbol masculino femenino todavía suele ser relegado a un segundo plano. Creo que la lucha por una mayor inclusión, una mayor equidad en el fútbol y, sobre todo, en nuestro club es una tarea que requiere un rol mucho más activo y político por parte de nuestra hinchada. Creo que si queremos que estos cambios sean significativos, el reconocimiento, el respeto hacia las mujeres en el fútbol, en aras de lograr que el estadio sea un espacio más seguro y libre de violencias y discriminación, deberían de ser nuestras luchas. No solo las luchas de las mujeres, sino de todos en general, más allá de las diferencias. Y creo que esa debería de ser una meta también del club, que el fútbol y que las tribunas no tengan diferencias de género.

¿Cuál es una de tus anécdotas más emotivas que tienes con Universitario?

Una anécdota muy bonita es que yo recuerdo como mucho amor y cariño el Torneo Apertura del 2002. A mí me marcó como hincha, me marcó mucho también el tricampeonato (1998-2000), pero creo que el año en que mi hinchaje se consolidó y mi compromiso con la U creció fue el año 2002. En ese Apertura bajo el mando de Ángel Cappa, creo que también mi relación con mi papá se fortaleció bastante. La U nos unió mucho más como padre e hija. Asistimos a todos los partidos de local de la ‘U’ y fue, también, la primera vez que yo seguía a la U fuera de Lima. Tuve la oportunidad de viajar a la final del Torneo Apertura del 2002 con mi papá en el Mansiche. Hicimos un viaje por carretera con él y nos fuimos a Trujillo. La familia paterna es trujillana, así que en Trujillo yo tengo muchos recuerdos muy bonitos. o le tengo mucho más que recuerdos tengo mucho mucho cariño a Trujillo por por mi familia paterna, por el origen de mi familia paterna. Creo que es muy difícil poner en palabras toda la emoción que sentí en ese partido. Lograr el campeonato fue muy hermoso, sobre todo, por las circunstancias en las que se dieron.