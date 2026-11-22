Universitario encontró en Matute el escenario perfecto para celebrar una nueva conquista y hacerlo frente a su clásico rival. Las ‘Leonas’ golearon 4-1 a Alianza Lima en la final de vuelta del Torneo Clausura y se proclamaron campeonas nacionales de la Liga Femenina Apuesta Total 2026. El equipo dirigido por Carlos Véliz no solo defendió la ventaja conseguida en la ida (3-1), sino que volvió a imponerse con autoridad para cerrar la serie con un contundente 7-2 global.

La fiesta crema comenzó temprano en territorio blanquiazul. Stephanie Lacoste abrió el marcador a los 22 minutos y, apenas tres minutos después, Alesia García amplió la diferencia con una nueva conquista para las visitantes. El golpe fue demasiado duro para Alianza Lima, que necesitaba una remontada para quedarse con el Clausura y forzar una definición nacional. Daniela Montoya consiguió descontar a los 56′, pero Universitario no permitió que la ilusión íntima creciera.

Con el resultado global a su favor, las cremas terminaron de sentenciar la final y celebraron una consagración especial en el estadio Alejandro Villanueva. Al haber conquistado también el Torneo Apertura, el título del Clausura les permitió proclamarse campeonas nacionales de manera directa, sin necesidad de disputar una final adicional. Así, Universitario volvió a levantar el trofeo después de su última consagración en 2023, cuando también celebró frente a Alianza Lima, aunque aquella vez en el estadio Monumental.

La conquista representa, además, el regreso de Universitario a lo más alto del fútbol femenino peruano y el premio a una temporada en la que consiguió imponerse en los dos torneos cortos. Las ‘Leonas’ también aseguraron su clasificación para representar al Perú en la Copa Libertadores Femenina 2027.