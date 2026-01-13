Marco Quilca León
Marco Quilca León

Escucha la noticia

00:0000:00
“Uno de los que más me sorprendió fue Rafael Guzmán”: Quiénes son los juveniles que eligió Rabanal para el primer equipo este año y cuál es el proyecto con los cedidos
Resumen de la noticia por IA
“Uno de los que más me sorprendió fue Rafael Guzmán”: Quiénes son los juveniles que eligió Rabanal para el primer equipo este año y cuál es el proyecto con los cedidos

“Uno de los que más me sorprendió fue Rafael Guzmán”: Quiénes son los juveniles que eligió Rabanal para el primer equipo este año y cuál es el proyecto con los cedidos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La pretemporada 2026 de Universitario no se entiende solo desde las cargas físicas o los trabajos tácticos en Campo Mar. También se explica en las decisiones de Javier Rabanal para hacer realidad la convivencia entre el presente que exige el tetracampeonato y el futuro que reclama un espacio. Cumpliendo su palabra, el técnico español ha hecho que en la ‘U’ esa conversación no sea abstracta. Por eso eligió a siete juveniles para que trabajen a la par del primer equipo y vayan aprendiendo del día a día, adaptándose a la exigencia profesional que imprime cada futbolista que salió tricampeón de la Liga 1.

TAGS