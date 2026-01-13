“Uno de los que más me sorprendió fue Rafael Guzmán”: Quiénes son los juveniles que eligió Rabanal para el primer equipo este año y cuál es el proyecto con los cedidos

Fabián Cabanillas (2005), Josué Torres (2004), Jhon Jairo Guzmán (2010), Diogo Vásquez (2006), Sebastián Flores (2005), Rafael Guzmán (2008) y Christopher Loayza (2007) forman parte de ese grupo que ahora comparte vestuario con los referentes. Hay perfiles distintos y etapas diferentes, pero un mismo punto de partida: la oportunidad. Para varios de ellos, el salto no es abrupto, sino la continuidad de un proceso que ya los había acercado al primer equipo en convocatorias, amistosos o minutos en Liga 3.

Futbolistas categoría 2007 o más de Universitario de Deportes que tuvieron acción en Liga 1 y Liga 3 en 2025



Rafael Guzmán (2007) - Defensa

Nicolás Rengifo (2007) - Delantero

Adrián Cáceres (2007) - Volante

Brandon Caroll (2007) - Arquero

Kristofer Romero (2008) - Arquero… pic.twitter.com/9jK06xa37s — Ricardo Figueroa (CUENTA NUEVA) (@Ricky_Figueroa6) January 5, 2026

“Me gustaría que tres jugadores cada dos temporadas, es decir, uno y medio cada temporada sería ideal. Según su rendimiento en el torneo peruano e internacional, nos ayudará a cumplir eso”, señaló Rabanal sobre su intención de promover jugadores. El entrenador europeo llegó a la ‘U’ desde Independiente del Valle, quizá el club que mejor trabaja en menores en la región. Y si lo eligieron no solo fue porque salió campeón del fútbol ecuatoriano el año pasado o trabajó al lado de Ruud Van Nistelrooy en el PSV, sino porque su metodología de trabajo le permitirá a los cremas recuperar terreno en la fabricación de cracks.

Rafael Guzmán aparece como uno de los nombres que más rápido captan atención en Ate. Su contextura física, su presencia defensiva y las actuaciones que dejó en amistosos la temporada pasada lo colocan como un proyecto avanzado. No sorprende que dentro del plantel su nombre circule con expectativa. “Uno de los chicos que me sorprendió más fue Rafael Guzmán. Es altísimo, es un chico increíble”, destacó Williams Riveros, uno de los referentes del equipo, sobre el volante.

Los juveniles de la 'U' en la pretemporada del primer equipo.

“Rafael ha tenido actuaciones en los amistosos el año pasado con Fabián Bustos”, nos dice Carlos Arrunategui, periodista que cubre a Universitario en todas sus disciplinas y categorías; por ende, es voz autorizada. “Jairo Guzmán, nacido en 2010, es un delantero potente, alto y que puede dar mucho al club”, añade.

“Yo le daría minutos a Rafael Guzmán para empezar a rodarlo antes de los 20 y llegue con 50 partidos a esa edad, y a Josué Torres, (que es similar a Álvaro Rojas, solo que Rojas es más rápido y con más liderazgo para cargarse el equipo) porque ya se le ha visto y da la sensación que podría ser útil en varios puestos de la volante”, añade Sebastián Reátegui, hombre de prensa que sigue a los juveniles de la ‘U’.

Jugadores cedidos como parte del proyecto

El proyecto de Rabanal no se agota en los que hoy entrenan con el primer equipo. También contempla a los juveniles que fueron cedidos esta temporada para sumar minutos y madurar lejos del Monumental. Nicolás Rengifo partió a ADT, Milton Medina a Bentin, Sebastián Osorio a la UCV y Álvaro Rojas a Cienciano. Son salidas planificadas, no desprendimientos definitivos. La idea es que el crecimiento se dé en competencia real y sumando minutos.

Esa lógica responde a la experiencia de Rabanal en Independiente del Valle, el club que mejor ha sabido formar y vender jugadores en la región. Allí aprendió que no todos los procesos se completan dentro de casa y que el préstamo puede ser una etapa clave. En Universitario, la intención es replicar ese modelo, adaptándolo a un contexto donde históricamente ha costado capitalizar a los juveniles en el mercado.

Arrunátegui lo explica con claridad: “Como lo dijo el director deportivo Álvaro Barco, los presta y tienen una cláusula que, si el técnico los ve a mitad de año y pueden ser parte del equipo, los va a tener de vuelta sin ningún problema”. La frase resume la flexibilidad del proyecto. Nadie se va del todo. Todos están bajo observación.

Rabanal lo ha dicho sin rodeos: su objetivo ideal es proyectar tres jugadores cada dos temporadas, uno y medio por año. No es una promesa populista, sino una meta medible. Para un club que compite por títulos todos los años, sostener ese equilibrio entre urgencia y formación es el verdadero desafío.

**