Universitario sacó un triunfo (2-1) de visita frente a Ayacucho con un autogol del portero Ítalo Espinoza y otro tanto de Andy Polo. Aunque, a los 61′, Alex Valera protagonizó una jugada que generó polémica en las redes sociales.

En ese tiempo, el equipo crema buscaba el empate y el delantero nacional se proyectó por izquierda tras un gran pase de Rodrigo Vilca. El atacante, que es convocado a la selección peruana, entró al área, amagó a un defensor y en la raya sacó un centro para Piero Quispe que convirtió el gol.

No obstante, el árbitro invalidó la jugada ya que consideró que el balón ya había salido del campo. No obstante, la repetición enfoca que, a primera impresión, el esférico no sobrepasa por completo la línea lo que generó el reclamo de los hinchas cremas.

Universitario vs. Ayacucho FC: previa del partido

Los merengues llegarán con la motivación de haber ganado en el inicio de la semana por 2-1 a ADT gracias a un doblete de Alex Valera. “Hay que seguir trabajando y avanzar escalón por escalón”, expresó el goleador de los estudiantiles en la víspera del choque en calidad de visitante.

De su lado, Ayacucho FC estuvo a poco de sacar un resultado importante ante un histórico. Sin embargo, los ‘Zorros’ perdieron en el minuto final frente a Sao Paulo de Brasil en Copa Sudamericana. Tras ello, el equipo de Alejandro Apud desea levantar frente a la ‘U’.