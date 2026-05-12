Por Jasson Curi Chang

El arribo de Héctor Cúper a Universitario de Deportes no solo representa la llegada de un técnico con pasado mundialista y una carrera construida desde el rigor táctico. También marca el inicio de una nueva etapa para un plantel que venía navegando entre dudas, cambios de sistema y decisiones que terminaron golpeando el rendimiento colectivo. Anoche en el Miguel Grau del Callao, mientras la ‘U’ empataba 0-0 ante Sport Boys en uno de sus partidos más discretos del año, en paralelo ya se empezaban a mover los primeros hilos del proyecto Cúper.

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