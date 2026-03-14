¡Record! Universitario de Deportes venció 16-0 a Mannucci por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga Femenina, este sábado 14 de marzo.

De esta manera, el conjunto ‘crema’ logró un registro histórico: la mayor goleada en la Liga Femenina de Perú.

El encuentro se llevó a cabo en el Estadio UPAO de Trujillo, y desde el pitazo inicial se mostró una clara superioridad del equipo visitante, ante la irregularidad de las locales.

Oxandabarat (6′, 32′), Geraldine Cisneros (8′, 39′), Xioczana Canales (12′, 46′, 48′), Stephanie Lacoste (28′, 56′, 83′, 91′), Pierina Núñez (36′, 49′, 50′), Carmen Campos (42′), Karen Araya (89′), fueron las goleadoras de la tarde.