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Universitario viajó a Chile para enfrentar a Coquimbo Unido por Copa Libertadores. (Foto: Universitario)
Universitario viajó a Chile para enfrentar a Coquimbo Unido por Copa Libertadores. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Enfocados en sacar un buen resultado como visitante, Universitario viajó rumbo a Chile para lo que será su partido de este jueves 7 de mayo ante Coquimbo Unido, correspondiente a la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

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