Enfocados en sacar un buen resultado como visitante, Universitario viajó rumbo a Chile para lo que será su partido de este jueves 7 de mayo ante Coquimbo Unido, correspondiente a la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Tras su victoria ante Nacional de local, los cremas suman cuatro puntos en su llave y tienen opciones de avanzar a la siguiente fase. Por eso, el partido contra el campeón chileno será un punto de quiebre para acerarse hacia ese objetivo.

La U tendrá a todo su plantel a disposición. Williams Riveros, quien no jugó el partido del fin de semana ante Juan Pablo II por el Torneo Apertura por precaución, se recuperó de su lesión y viajó con el resto de sus compañeros. No hay lesionados en el equipo.

Asimismo, el ‘Puma’ Carranza también viajó con el campeón peruano. La idea es llegar motivados en todo aspecto para sacar tres puntos claves como visitante, algo que no ha podido conseguir en la presente Copa Libertadores.

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