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Universitario partió este lunes rumbo a Ibagué para afrontar su primer partido ante Tolima por el Grupo B de la Copa Libertadores.
Universitario partió este lunes rumbo a Ibagué para afrontar su primer partido ante Tolima por el Grupo B de la Copa Libertadores.
Por Redacción EC

Universitario de Deportes emprendió viaje este lunes 6 de abril con destino a Colombia, donde enfrentará a Deportes Tolima por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Rabanal buscará comenzar con buen pie su participación internacional.

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