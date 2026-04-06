Universitario de Deportes emprendió viaje este lunes 6 de abril con destino a Colombia, donde enfrentará a Deportes Tolima por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Rabanal buscará comenzar con buen pie su participación internacional.

El encuentro está programado para este martes 7 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro, escenario donde los cremas intentarán sumar sus primeros puntos en condición de visitante. El debut genera gran expectativa entre los hinchas, que confían en una buena actuación del equipo.

La delegación merengue viajó con su plantel principal, incluyendo a sus principales figuras, con la consigna de competir a alto nivel en un grupo que promete ser exigente. Universitario apunta a ser protagonista y pelear por la clasificación a la siguiente fase del certamen.

Este compromiso marcará el inicio del camino de Universitario en la Libertadores 2026, torneo en el que buscará recuperar protagonismo internacional. Un buen resultado en Colombia podría ser clave para encarar con confianza los siguientes encuentros del Grupo B.