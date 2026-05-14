Por Jean Pierre Maraví Coppa

El último lunes, horas antes del empate sin goles entre Universitario de Deportes y Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, la dirigencia crema encabezada por Franco Velazco decidió concretar el fichaje del experimentado técnico argentino Héctor Cúper. El estratega, reconocido por su exitosa trayectoria internacional asumirá el reto de devolver al cuadro merengue a la pelea por el tetracampeonato.

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