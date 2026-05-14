El último lunes, horas antes del empate sin goles entre Universitario de Deportes y Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, la dirigencia crema encabezada por Franco Velazco decidió concretar el fichaje del experimentado técnico argentino Héctor Cúper. El estratega, reconocido por su exitosa trayectoria internacional asumirá el reto de devolver al cuadro merengue a la pelea por el tetracampeonato.

En ese contexto, El Comercio buscó las opiniones de diferentes referentes para que hablen de la llegda de Hector Cúper al banqulllo crema.

1. ¿Cúper es una buena noticia para la ‘U’?

2. ¿Es el técnico de mayor renombre que ha llegado al Perú?

3. ¿Qué debe cambiar?

Pedro Ortiz - El Comercio

A ver, es una buena noticia, debe ser el técnico más prestigioso que ha llegado al fútbol peruano en su historia, o por lo menos está en el top 3 o top 5. Sí hay que reconocer que es un técnico que viene de bajada, en el crepúsculo de su carrera, debe dirigir en países que no tienen mayor nivel, pero también es cierto que en su mejor nivel nunca iba a llegar al Perú, entonces yo espero que se adapte rápido y que entregue toda su experiencia a Universitario. Yo creo que tiene que meter mano en el plantel. Hay jugadores que no están ya para jugar en Universitario, y eso es una decisión difícil porque son jugadores tricampeones, son jugadores que están en la historia de la U, pero toca también momentos en que hay que tomar decisiones difíciles. Lo primero que tiene que hacer es sacarlo a Gassama y decidir quién es el otro extranjero que se va, y eso es una decisión muy dura, porque la U si quiere hacer algo en Clausura necesita un 9 de categoría y un 6 de salida.

Héctor Cúper, entrenador de Egipto, se molestó en la derrota de su equipo ante Rusia. (Fotos: Agencias)

Luis Guadalupe, exfutbolista de la U

Sin duda que la llegada del técnico Cuper a Universitario de Deportes es una buena noticia para la ‘U’ y para el fútbol peruano. Debe ser uno de los entrenadores más top que haya venido a dirigir al fútbol peruano. Tiene un curriculum impresionante y una experiencia que sin duda le dará un respaldo a lo que pretenda aplicar en el equipo crema. Un hombre de esa talla mundial sabe y tiene muy claro lo que tiene que hacer o aplicar en el equipo. Espero que todo le salga bien por el bien de la ‘U’.

Juan Carlos Ortecho, RPP

Sí. Sí, por historia. No casarse con el 3-5-2. Ayudar a la dirigencia a encontrar competencia para Valera.

SOBRE EL AUTOR

Jean Pierre Maraví Coppa Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio. Ver más jeanpierremaravi@gmail.com @ jean_maravi

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