El mejor cierre -para los hinchas neutrales, claro- en un año bochornoso para la Liga 1 con problemas entre algunos clubes y el máximo ente rector (FPF) por derechos de TV. Pero, más allá de eso, en el campo se encontrarán los dos mejores equipos de la temporada.

Son los mejores y las estadísticas -publicadas por @SonDartosNoOpiniones- así los respaldan. Alianza es el que más puntos sacó en la tabla acumulada, por lo que es el que más triunfos celebró (24). La U se puede jactar de tener al Monumental como un fortín porque sacaron el 91% de puntos de local, algo que ningún otro equipo pudo hacer, y es también el que menos remates en contra recibió (112, uno menos que los íntimos) . Los dos son los que menos goles en contra recibieron (22) y los que nunca sufrieron una remontada.

“Es un sueño jugar una final, sobre todo con la U, pero lo más importante es ganarlas”, señaló Piero Quispe, figura merengue premiado como el mejor del certamen. “Ahora sí dependemos de nosotros y vamos a hacer nuestra parte”, afirmó Hernán Barcos, goleador del elenco blanquiazul.

Los nombres están dados: el Perú se dividirá el 4 y 8 de noviembre, días de las finales. Una llave que promete ser pareja, pero a la que cada club llegó de distinta forma. Por eso, a continuación te detallamos lo que tuvieron que recorrer, entre alegrías y tropezones, los finalistas para llegar a la instancia definitiva.

La localía como un fortín inquebrantable

Lo de Universitario como local en el Clausura y es tan increíble como lo de Alianza en el Apertura. Con el característico 3-5-2 impuesto por el experimentado Jorge Fossati, los cremas han hecho que el Monumental sea un verdadero fortín inquebrantable: el equipo que pisa el césped del coloso de Ate ya está en desventaja.

Si los íntimos obtuvieron el cien por ciento de puntos jugando en Matute en el Apertura, los merengues lograron 25 de 27 unidades en el Clausura. Nueve partidos, ocho victorias y apenas un empate. Dieciocho goles a favor, solo uno en contra. Ocho vallas invictas. “Con la defensa nos comprometimos a dejar la vida”, contó Williams Riveros, uno de los estandartes de la U.

Alianza, por su parte, en el Clausura tuvo un andar irregular: 19 puntos de 27. No perdió, pero dejó ir puntos claves y antes rivales directos: empates sin goles frente a Cristal, Universitario y Melgar, tres equipos que pelearon el torneo hasta esta última fecha. Y en la jornada pasada no pudieron ante ADT y volvieron a igualar cero a cero. Los últimos dos empates fueron con Mauricio Larriera como técnico sucesor de Guillermo Salas.

Así le fue a la ‘U’ de local

con Jorge Fossati Resultado Torneo vs. ADT 3-1 Apertura vs. Cienciano 3-0 Apertura vs. Grau 2-1 Apertura vs. Cristal 2-0 Apertura vs. Vallejo 4-0 Apertura vs. Cusco 1-0 Apertura vs. Alianza Atlético 2-0 Clausura vs. Comercio 2-0 Clausura vs. Mannucci 3-0 Clausura vs. Binacional 1-0 Clausura vs. Garcilaso 1-1 Clausura vs. Municipal 1-0 Clausura vs. Boys 3-0 Clausura vs. UTC 3-0 Clausura vs. Huancayo 2-0 Clausura

De visita hay que hacerse fuerte

El panorama cambia cuando se pasa al otro ítem: partidos de visita. Ahí, Universitario quedó en deuda. No sufrió como en el Apertura, pero apenas consiguió 14 de 27 puntos. A los cremas les ha costado salir de casa, jugar sin sentirse locales como cuando juegan en el Monumental.

En ese escenario, Alianza es amplio ganador. Los íntimos sacaron 18 de 27 , ganando en plazas complicadas como el Cusco, donde derrotaron a Deportivo Garcilaso en esta última jornada. Además, con el técnico Larriera mejoraron mucho en ese ítem.

Desde que llegó el uruguayo, los íntimos jugaron seis partidos lejos de Matute, empataron los dos primeros y ganaron los últimos cuatro. Es decir, vienen de una importante racha jugando fuera de casa. Saben jugar con el papel secundario, del que espera la propuesta local y contraataca.

Así le fue a Alianza de visita

con Larriera en el banco Ciudad Resultado Torneo vs. Cusco Cusco 1-1 Clausura vs. Cienciano Cusco 0-0 Clausura vs. Cantolao Lima 2-0 Clausura vs. Mannucci Trujillo 2-1 Clausura vs. Binacional Juliaca 2-1 Clausura vs. Garcilaso Cusco 1-0 Clausura

Refuerzos que suman, otros que restan

Universitario fichó a doce jugadores para reforzar su plantel, entre ellos está Edison Flores que llegó a mitad de año. De todos, el paraguayo Williams Riveros, los argentinos Matías de Benedetto y Martín Pérez Guedes, y el colombiano Rodrigo Ureña han sido parte de la columna vertebral. Además el ‘Orejas’ encontró su mejor forma física en estas últimas fechas e incluso anotó el primer gol ante Huancayo.

El balance mejora si se tiene en cuenta que en el banco de suplentes están Marco Saravia y Horacio Calcaterra, dos jugadores que cuando ingresaron lo hicieron muy bien. ‘Calca’, por ejemplo, marcó el 2-0 frente a los huancaínos. Eso sí, también tuvieron unas de cal: Yuriel Celi y Emanuel Herrera están en deuda. Ni qué hablar de Roberto Siucho que retornó de China pero nunca tuvo un solo minuto en el año.

𝗘𝗟 𝟭𝟬 𝗤𝗨𝗘 𝗖𝗘𝗥𝗥𝗢́ 𝗘𝗟 𝗧𝗘𝗟𝗢́𝗡 🎩



Horacio Calcaterra es el jugador todo terreno del partido.#ConLaUHastaElFinal pic.twitter.com/g9KnRvMsHZ — Universitario (@Universitario) October 30, 2023

Del otro lado, en Alianza, los diez fichajes no resultaron. Al menos no en esta segunda parte del año. Empezando por las lesiones: Andrés Andrade sufrió la rotura de sus ligamentos cruzados y no volvió a jugar desde julio. Santiago García fue uno de los que más minutos sumó en el Apertura, pero en el Clausura padeció de diferentes dolencias físicas: no juega desde agosto. Lo mismo pasó con Pablo Sabbag, que se terminó de recuperar de una complicada lesión en el tobillo este domingo, después de dos meses.

El caso Christian Cueva es increíble. Esta semana, El Comercio pudo conocer que el volante viene jugando con el ligamento posterior de su rodilla derecha roto desde marzo de este año. Decidió no operarse luego de consultar con diversos médicos y las consecuencias de jugar lesionado saltan a la vista: una asistencia en 22 partidos.

Una buena noticia para Alianza es que de cara a las finales ha recuperado a Sabbag, Carlos Zambrano (venía de una lesión tras el partido ante Chile con la selección peruana por Eliminatorias), García y Zanelatto. Este último es uno de los fichajes que sí rindieron, incluso por su gran momento fue llamado por Juan Reynoso y debutó en la Bicolor ante Argentina.

1 ¿Quién ganó más, Alianza Lima o Universitario, desde que llegó Larriera al cuadro íntimo? Desde que el técnico uruguayo llegó a La Victoria, Alianza sacó 25 puntos en el Clausura, mientras que Universitario, con Fossati en el banco, logró 22 unidades.

Goles por montones

En Alianza Lima los goles están asegurados con Hernán Barcos. El inacabable delantero de 39 años es el goleador del equipo con 17 anotaciones, nueve de ellos en el Clausura. Empezó el año como suplente de Pablo Sabbag, pero ante las constantes lesiones del colombiano se ganó el titularato y con sus grandes actuaciones -a las que nos tiene acostumbrados- se perfila como el abanderado del ataque. El ‘Pirata’ no solo suma en goles, también asiste y hace jugar a sus compañeros.

Del otro lado, Alex Valera es el goleador de la ‘U’ con 14 tantos, aunque apenas cinco fueron en el Clausura. El ‘9′ peruano viene siendo suplente para Jorge Fossati, quien ha preferido usar a la dupla Flores-Urruti en el frente de ataque.

Pero la ‘U’ tiene goles también en el propio Flores y Quispe. Piero ha mostrado una gran madurez con el técnico uruguayo en el banco y es pieza fundamental en el planteamiento crema.