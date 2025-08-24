En los clásicos todos juegan, incluso la tribuna. Por eso, los hinchas de Universitario de Deportes sacaron a relucir una banderola enorme que cubría todo oriente en la previa del partido contra Alianza Lima, por la fecha 7 del Torneo Clausura. “Del balompié peruano, la máxima expresión”, se podía leer en el tifo, como un grito de aliento para los dirigidos por Jorge Fossati. En la cancha, ambos equipos miden fuerzas buscando la ventaja en el marcador. Es un partido de ida y vuelta.

¡COMENZAMOS! De esta manera, inicia el encuentro entre @Universitario 🟠 y Alianza Lima ⚪🔵 por la fecha 7 del #TorneoClausuraXGOLPERU 🏆🇵🇪. En el Estadio Monumental 🏟 se vive una gran fiesta deportiva 🔥. pic.twitter.com/xYIkZUHHic — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 24, 2025

