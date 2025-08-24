Edison Flores fue amonestado por una fuerte falta contra Fernando Gaibor. (Foto: GOLPERU)
Edison Flores fue amonestado por una fuerte falta contra Fernando Gaibor. (Foto: GOLPERU)
Redacción EC
Hay clásico en el Estadio Monumental. Universitario vs. Alianza Lima protagonizan un partido fuerte y bastante peleado, disputando cada jugada como si fuese al última. En esa búsqueda de imponer condiciones, el árbitro ya ha mostrado seis tarjetas amarillas y una roja en menos de 15 minutos. En la U, expulsaron al asistente Enrique Gutiérrez, mientras que Jesús Castillo, Alex Valera y Edison Flores fueron amonestados. Por su parte, en Alianza Lima, Néstor Gorosito y Hernán Barcos recibieron la amarilla.

