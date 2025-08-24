Hay clásico en el Estadio Monumental. Universitario vs. Alianza Lima protagonizan un partido fuerte y bastante peleado, disputando cada jugada como si fuese al última. En esa búsqueda de imponer condiciones, el árbitro ya ha mostrado seis tarjetas amarillas y una roja en menos de 15 minutos. En la U, expulsaron al asistente Enrique Gutiérrez, mientras que Jesús Castillo, Alex Valera y Edison Flores fueron amonestados. Por su parte, en Alianza Lima, Néstor Gorosito y Hernán Barcos recibieron la amarilla.

¡OJO! Luego de la falta cometida sobre Guillermo Enrique 💥, Alex Valera y Hernán Barcos tuvieron un pequeño intercambio de palabras 🔥. #ElClasicoXGOLPERU pic.twitter.com/F85KyJC67K — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 24, 2025

