Hay clásico en el Estadio Monumental. Universitario vs. Alianza Lima protagonizan un partido fuerte y bastante peleado, disputando cada jugada como si fuese al última. En esa búsqueda de imponer condiciones, el árbitro ya ha mostrado seis tarjetas amarillas y una roja en menos de 15 minutos. En la U, expulsaron al asistente Enrique Gutiérrez, mientras que Jesús Castillo, Alex Valera y Edison Flores fueron amonestados. Por su parte, en Alianza Lima, Néstor Gorosito y Hernán Barcos recibieron la amarilla.
***************
Newsletter exclusivo para suscriptores
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC