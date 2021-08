Conforme a los criterios de Saber más

Cuando las agujas del reloj marquen esta noche las 7:30 de la noche de hoy, misma hora que en Colombia, un viejo conocido del fútbol peruano, que dirigió a Alianza Lima y Universitario de Deportes, disfrutará del primer clásico del fútbol peruano en el 2021, a través de su pantalla gigante, desde su finca, en Pereira. “Comeré un ceviche y tomaré una cervecita, en familia, viendo el clásico”, confesó el técnico colombiano Édgar Ospina. “Tuve la fortuna de dirigir a la ‘U’ y Alianza, así que sé la importancia de un clásico”, agregó tomando un segundo impulso a través del hilo telefónico.

Para ‘Peinadito’, el ganador será el aficionado con el espectáculo que regalen los protagonistas dentro de la cancha, aunque será un juego atípico al jugarse sin público por la pandemia del coronavirus. “Es lamentable, pero hay que cuidar la salud. Igual, clásico es clásico”, aseguró. Los clásicos obligan a recordar anécdotas y vivencias al ex forjador del ‘Tino’ Asprilla y el ‘Patrón’ Bermúdez en Deportivo Quindio. “Son los partidos que se preparan y se juegan un mes antes, y un mes después”, destacó.

Cremas y blanquiazules se verán las caras por primera vez en el año en la fecha 7 de la fase 2 de la Liga 1. Conoce todos los detalles del clásico que promete ser el duelo más vibrante de la jornada.

—¿Qué significado tiene para usted haber dirigido clásicos?

Es el partido más especial e importante del campeonato. Con dos rivales que tienen su historia, logros y trascendencia en el fútbol peruano. Son los dos clubes más populares. El clásico resucita a todo el mundo. El directivo quiere ir al palco encorbatado para sacar pecho y decir que es aliancista o que es directivo de Universitario. El clásico recupera a jugadores por lesión. Todos quieren jugarlo, no hay uno que esté escondiéndose. El periodista que es hincha de Alianza quiere que le den la oportunidad de estar ese día comentando o haciendo su trabajo para ver la interna de su equipo. Lo mismo sucede con los periodistas hinchas de Universitario. Ahora no van a salir a decir que no hay periodistas hinchas de Alianza o de la ‘U’. Todos tienen su equipo. La gran mayoría pertenece a la ‘U’ o a Alianza. Es un partido que ellos juegan y esperan, también. Si haríamos una evaluación sobre lo que espera el aficionado del campeonato, te dirán que están ahorrando para ir al clásico. Si gano me voy a reír del que derrotamos y si pierdo, simplemente, me voy para mi casa y me acuesto con el dolor de haber perdido el partido más importante del año.

—El clásico del fútbol peruano será sin público por la pandemia…

Y es lamentable. Hace un año que no se jugaba, ya que el año pasado Alianza y la ‘U’ estaban en grupos diferentes. Al no contar con público será un clásico más especial, diferente a los clásicos anteriores. Todo está dado, pero el clásico seguirá siendo clásico con o sin público. Uno quiere ver el estadio lleno, porque ver a 40 o 50 mil espectadores puteándolo o felicitándolo a uno, eso representa de que eso se vive en el fútbol. El clásico le da a uno esa fortaleza de lo que hizo para ganarlo.

—En los clásicos, las estadísticas quedan de lado…

Donde uno menos piensa es en la parte estratégica, táctica, física y futbolística, el jugador espera ser motivado y que tenga la arenga del comando técnico para fortalecer lo aprendido e ir a superar al rival en esta clase de partidos. Yo viví dos realidades diferentes, pero tanto en la cancha de Universitario y Alianza Lima, se juegan a muerte, y no quieren dar pelota por perdida. Nadie quiere dar un paso en falso. Más ahora que lo vamos a vivir desde casa, porque la pandemia hasta los clásicos ha querido opacar.

Técnico Edgar Ospina también dirigió a Ayacucho FC

- Los precios de un clásico: ¿Qué significaría una derrota en el futuro de Ángel Comizzo?

- Marko Ciurlizza: “Me gustaría que gane Alianza, pero la ‘U’ ha ganado partidos por el peso de la camiseta” | ENTREVISTA

—¿Generó conflicto por haber dirigido, en distintos momentos, a los ‘compadres’?

Cuando estaba en Alianza recibí el rechazo de los aficionados cremas, y cuando llegué a Universitario, me apretaron los hinchas pidiéndome explicaciones que si yo celebraba un gol en contra de Alianza Lima, yo les dije: lo celebraría dos, tres, cuatro y diez veces a la vez, porque me debo a Universitario. Demostré mientras que tuve el honor de dirigir a la ‘U’ que siempre respondí por una gran responsabilidad. Lo mismo pasó en Alianza Lima. A veces la gente se confunde y cree que por haber estado en la vereda del frente no tiene derecho a cruzar, pero es todo lo contrario. A uno se le presenta la oportunidad de dirigir a ambos equipos y me siento muy orgulloso de haber dirigido a esos dos grandes como son Alianza Lima y Universitario de Deportes.

—¿Alguna anécdota tras haber dirigido a los ‘compadres’?

El clásico que más me hizo sufrir fue uno de los primeros que se me dio dirigiendo a Alianza Lima en Matute. Ese día hice debutar a Facundo Gareca, un jugador que traje de Argentina. Recuerdo que faltando veinte minutos, los delanteros de Alianza eran: Roberto Silva, Claudio Pizarro, Waldir Sáenz, el mismo Tressor Moreno, y saqué a Roberto Silva. Toda la barra, todo el estadio, coreaba mi nombre: Ospina concha.. como vas a sacar a Silva, fuera. Yo le dije a Facundo Gareca, cuando se presentó una falta fuera del área, que ese trabajo lo habíamos hecho en la semana de cobrar tiros de centro, el que más había realizado era Frank Ruíz y Facundo Gareca. Hice el cambio, saqué a Roberto Silva, y Édgar Ospina puteado por todo el mundo. Entró Facundo, cobró y gol. Se quería caer el estadio, y los hinchas gritaban: Ospina corazón, Ospina corazón, yo los miraba, y pensaba “hijos de p...” Fue el primer clásico que gané en Matute. Después salí ovacionado y en hombros, así es la presión, exigente, en ese momento me tocó en Alianza Lima. Por fortuna ganamos 1-0, sino no salía vivo de Matute.

—¿Qué opina cuando denominan clásico al Alianza Lima versus Sporting Cristal o el Universitario versus Sporting Cristal?

El clásico del fútbol peruano es Alianza Lima y Universitario de Deportes. No busquen más. Huancayo juega ante Ayacucho, de pronto, es el clásico de la región, pero el clásico que caracteriza al fútbol peruano es de los equipos más populares: Alianza Lima y Universitario. Eso no lo cambia nadie, ni nadie le puede cambiar el significado, y lo que representa. No le insistan más. Lamentablemente hoy se juegan otros clásicos. Anteriormente se jugaban otra clase de partidos, otras épocas, otros jugadores bravos. Usted veía a Universitario y estaba el ‘Puma’ Carranza, ‘Cuto’ Guadalupe, eran jodidos, y miraba al otro lado, estaban Jayo Legario, Waldir Sáenz, Claudio Pizarro. En el arco, estaban Óscar Ibáñez, el ‘Loquito’ Del Mar, jugadores que sentían mucho la camiseta. También habían jugadores formados en ambos clubes, de las inferiores. Hoy los jugadores llegan a los clásicos sin haber nacido ahí, y en su primer partido, hacen un gol y besan el escudo, pero si acabaron de llegar. Es muy distinto a los jugadores anteriores.

Edgar Ospina. (Foto: GEC)

—¿Qué hace distinto jugar un clásico entre jugadores nacidos en los clubes?

Lo primero que se veía era la fecha del clásico, el jugador estaba presto para esa fecha. Era la semana donde mejor se cuidaban, donde mejor se alimentaban, donde mejor descansaban, donde tenían una fortaleza y un ego arriba, que no querían ser vencidos. Eso era otra clase de jugadores. Sentían al equipo. Era un mes antes y después hablando del clásico. Ahora se juega el miércoles, pero el viernes ya se olvidaron. Tengo un reconocimiento a un muchacho como Piero Alva. Era un hombre que se entregaba al club, que luchaba, un gladiador, buen jugador. El ‘Puma’ Carranza, ‘Cuto’ Guadalupe, Paolo Maldonado, jugadores que se cuidaban y mataban por la institución. Ahora es muy diferente, el jugador piensa más en la parte material, en lo que económico antes que lo espiritual, se olvida de lo que representa sentimentalmente una institución como Alianza o Universitario. Hoy pasan muy fácil un jugador de la ‘U’ a Alianza o viceversa, antes no se daba tan fácil.

—¿Piensa que ahora hay jugadores que ya no son contratados por méritos en los ‘grandes’?

Usted le decía al ‘Puma’ Carranza si mañana se le da la oportunidad de jugar en Alianza Lima, ese señor decía que no iba. Igual a José Del Solar, jugador de esa estirpe, de esa raza, que habían sido formados en esa institución, como en Alianza Lima.

—¿Qué opina cuando personajes del fútbol candidatean a Claudio Pizarro a un cargo dirigencial en la FPF?

Estamos hablando de un futbolista que es otro lote, otra raza, otra calidad. Claudio, sin temor a equivocarme y sin herir susceptibilidades, creo que es el jugador más importante que ha dado el fútbol peruano, y que los ha representado en Europa de la mejor manera. Lamentablemente lo que menos pudo cumplir fue haberle dado alegrías cuando vestía la camiseta de la selección. Tiene una formación académica importante, un hombre estructurado, con mucha experiencia, con conocimiento, sería el ideal para manejar los destinos del fútbol peruano. Necesitan un hombre de fútbol, que tenga una hoja de vida intachable. Sería un candidato excelente y bien visto por todo el mundo.

—¿Còmo avisora el regreso de la selección peruana de fútbol a las Eliminatorias en la fecha triple ante Uruguay, Venezuela y Brasil?

Uno tiene que ser muy responsable en dar una respuesta en referencia al comportamiento de la selección peruana. Cuando menos esperanzas tenemos, sale a flote la capacidad, el carácter, el fútbol de la selección. Cuando menos favoritismo tienen, terminan por dar una alegría a todo el pueblo peruano. Lo que se busca es que Perú aproveche el momento, hizo una gran Copa América, le dio oportunidades a varios jugadores nuevos. Ricardo Gareca tiene cuatro a seis alternativas nuevas que pueden servir para las Eliminatorias. Tendrán tres partidos bravos. Uruguay será muy jodido, jugar afuera con Brasil, también. Con Venezuela, están equiparados, pero tengo la confianza que de los nueve puntos, sacan cuatro, sería muy bueno, ya que Uruguay y Brasil son candidatos al Mundial.

—¿Ya terminó de escribir su libro?

Ahí está, ahí vamos, tallando, tallando. Tengo más de uno que va a quedar sin cabeza (risas).

Edgar Ospina es puro silencio

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima vs Universitario: 17 meses después se jugará un clásico del fútbol peruano