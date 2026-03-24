Desde Ate, la respuesta fue firme. El entorno crema rechazó el informe arbitral que señalaba gestos racistas desde una de las tribunas contra el portero Ángelo Campos, mientras que desde La Victoria se cuestionaron modificaciones en el reglamento de la Liga 1 en referencia a sanciones por racismo. Dos versiones, un mismo trasfondo: la disputa por la legitimidad, por el relato y por la sanción. Una historia que no es nueva.

Ante esta situación, el administrador crema Franco Velazco tuvo fuertes declaraciones en contra de la institución blanquiazul. "(...) porque si no, la gente de Alianza hubiese sacado un comunicado cuando la señorita Talía Azcárate fue ofendida públicamente, y amenazada también, por ese club (...)“, indicó.

Reglamento Único Disciplinario anterior🆚RUD del 16 de marzo del 2026. Ambos aclaran que los informes de los oficiales del partido, cuentan con presunción de veracidad. Sin embargo, en ambos también se aclara que se admitirán pruebas en contrario. ¿Qué pruebas se pueden… pic.twitter.com/lZPZYVwySo — Gianina González 🇵🇪 (@gianinag15) March 17, 2026

Ante esto, Alianza Lima no dudó en enviarle una carta notarial consideran que dicha afirmación "no se ajusta a la verdad por lo que constituye una imputación materialmente inexacta, agraviante y lesiva para el honor, la buena reputación y la imagen institucional del Club Alianza Lima“. Además, remarcan que se trata de una acusación grave al atribuir hechos de hostigamiento sin sustento verificable.

El documento también subraya que las palabras de Velazco no se enmarcan dentro de una opinión, sino como una afirmación concreta: "no se trata de una opinión o un juicio de valor subjetivo, sino de una aseveración que imputa al Club Alianza Lima una conducta institucional grave“.

Carta notarial de Alianza Lima enviado contra Franco Velazco.

Cronología de una rivalidad que se salió de la cancha

La cronología de este enfrentamiento fuera de las canchas tiene episodios que se remontan a una década atrás. En 2016, Alianza Lima ganó dos clásicos por ‘walkover’. El primero, por la mala inscripción del colombiano Juan Pablo Pino; el segundo, porque Universitario no pudo programar el partido tras no recibir garantías de seguridad de la ONAGI. Ambos terminaron con un 3-0 administrativo que dejó heridas abiertas en tienda crema.

Juan Pablo Pino jugó en Universitario de Deportes en 2017. (Foto: Twitter)

Pino, según señaló en ese entonces el diario Depor, estuvo jugando en el Bastia francés, pero en un equipo equivalente a la quinta categoría. En Primera no lo hacía desde hace casi dos años. En la Federación Peruana de Fútbol no detectaron su situación porque cuando se introdujo su solicitud en el sistema internacional de transferencias (TMS) figuró como último club el Bastia, no se especificaba en qué nivel estaba jugando.Germán Leguía, entonces administrador, se justificó diciendo que la ADFP avaló la inscripción de Pino, que la ‘U’ no tiene culpa de nada. Sin embargo, la regla no avalaba eso.

“El jugador profesional que finaliza su carrera al vencimiento de su contrato y el jugador aficionado que cesa en su actividad permanecerán inscritos durante 30 meses en la asociación de su último club. Este plazo comienza a contar a partir del día en el que el jugador jugó su último partido oficial por el club”, decía la norma.

Así informó Deporte Total el caso Pino.

Un año después, en 2017, los íntimos volvieron a verse beneficiados en los escritorios. Los reclamos de Alianza Atlético y Juan Aurich contra Real Garcilaso por la mala inscripción de Carlos Neumann terminaron inclinando la balanza del Torneo Apertura a favor de Alianza Lima. No fue un clásico directo, pero sí un episodio que alimentó la percepción de ventaja institucional.

En 2018, el turno fue de Universitario. El club acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras ser sancionado por incumplir el sistema de licencias de la Federación Peruana de Fútbol. El fallo ratificó la sanción, pero la creación de un régimen especial por parte de la FPF permitió a los cremas seguir operando en el mercado de fichajes. La polémica no tardó en instalarse.

El 2020 marcó uno de los momentos más críticos. Tras descender en el campo, Alianza Lima recurrió al TAS para mantenerse en primera división, luego de que el Tribunal de Licencias negara la rectificación de puntos en el caso Carlos Stein. La resolución terminó favoreciendo a los íntimos, que permanecieron en la máxima categoría en medio de cuestionamientos.

La tensión volvió a escalar en 2023, con una serie de reclamos cruzados. Universitario denunció actos de provocación contra Pablo Sabbag y Carlos Zambrano en el clásico, mientras que Alianza Lima acusó hostigamiento de hinchas cremas en la previa del duelo en el Monumental. Ninguno de los casos derivó en sanciones, pero el ambiente quedó cargado.

Carlos Zambrano discutiendo con Nelson Cabanillas tras falta a Piero Quispe (Foto: Leonardo Fernández / @photo.gec).

Ese mismo año, la primera final de la Liga 1 sumó más capítulos. Universitario reclamó por gestos del arquero Ángelo Campos, mientras que Alianza Lima pidió sanción para Alex Valera por insultar a un árbitro frente a cámaras. Ambos fueron castigados con cuatro fechas, aunque en el caso de Campos se redujo a tres.

En 2024, los conflictos se trasladaron nuevamente a los despachos. Alianza Lima denunció a Jean Ferrari, entonces administrador de Universitario, por un cruce de palabras con un directivo de Atlético Grau, y a Rodrigo Ureña por gestos tras ser expulsado. El mediocampista chileno recibió seis fechas de sanción. La respuesta crema no tardó: reclamaron contra Ángelo Campos por participar en un clásico pese a estar suspendido. El arquero fue castigado con seis jornadas.

Comisión Disciplinaria de FPF emitió sanciones luego del clásico:



-6 fechas para Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña.

⁃4 fechas para Renzo Garcés.

-2 fechas para Carlos Zambrano.



Según la resolución, en los dos primeros casos, las seis fechas son por reincidencia. @RPPDeportes pic.twitter.com/QCH9HngXkL — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) September 5, 2025

El 2025 mantuvo la tendencia. Alianza Lima denunció a Carlos Bustos por gestos en un clásico, lo que derivó en una suspensión de cuatro fechas. Universitario, por su parte, apuntó contra Kevin Quevedo por su celebración en un clásico y contra Sergio Peña por festejos en un partido ante Deportivo Garcilaso. Ninguno fue sancionado.

Y en 2026, además del caso Rabanal-Concha-Fara, el conflicto también se trasladó al vóley. Universitario se impuso 3-0 en mesa tras una mala formación de Alianza Lima, sumando otro episodio a una rivalidad que no distingue disciplinas.

Así, entre reclamos, apelaciones y sanciones, el clásico peruano se ha convertido en un litigio permanente. Uno que se juega tanto en el césped como en los escritorios, donde cada resolución alimenta una historia que parece no tener punto final.

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SOBRE EL AUTOR

Marco Quilca León Periodista en Deporte Total de El Comercio desde 2018, el mismo año que Perú cumplió el sueño de volver a un Mundial. Siete años en el diario con coberturas de Eliminatorias, Copa América, Mundial, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, en vivo y streaming. Ver más marco.quilca@comercio.com.pe @ MarcoQuilca_06

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