Por Marco Quilca León, Jasson Curi Chang

Papeles, sellos, escritorios y la tinta derramando una rivalidad que está cerca de cumplir los 100 años de malas idas y pésimas vueltas. El último capítulo del clásico más intenso del fútbol peruano no se jugó en Matute ni en el Monumental, sino en los pasillos administrativos. La denuncia de Alianza Lima contra el técnico Javier Rabanal y los futbolistas Jairo Concha y Caín Fara, tras el altercado con hinchas de Sporting Cristal, volvió a encender una rivalidad que no se apaga con el pitazo final. La sanción -cuatro fechas reducidas a una para el entrenador y dos para el mediocampista peruano- fue apenas el inicio de una seguidilla de tensiones que se conectan con otro frente abierto: las acusaciones de racismo que involucran a Universitario de Deportes en su duelo ante UTC.

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