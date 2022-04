Tiene ocho años más o menos y quizá sea la primera vez que llega a un estadio. El reloj marca la 1 de la tarde del Sábado de Gloria y la entrada al Monumental de Ate vive un ambiente de ceremonia. Entrada, DNI y carnet de vacunación en mano, los hinchas cremas van pasando a su templo. Brilla el sol y esta pequeña, protegida por un curioso sombrero, espera con ansias ingresar mientras se siente segura estando bajo el calor de sus padres. Tomada de sus manos va hacia la tribuna Occidente donde se cumplirán sus sueños, donde conocerá a su primer amor. Hoy llega como aficionada, quién sabe si, dentro de unos años, volverá al Monumental pero como futbolista. De lo que sí estamos seguros es que no será su última vez.

Lo ocurrido este sábado es un hito en el fútbol femenino nuestro. Histórico, memorable y los adjetivos que desee ponerle. No por el duelo de los compadres, sino porque por primera vez el Monumental abrió sus puertas para recibirlas, para darles el lugar que se merecen. El triunfo se lo llevó Alianza Lima con un 2-0 frente a un Universitario que no sumó puntos en la tabla de la Liga Femenina, pero en las tribunas ganó mucho más que eso: el cariño de sus hinchas.

El público se hizo presente en el clásico femenino. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

El fútbol femenino continúa su crecimiento camino a la profesionalización. Falta muchísimo por recorrer, eso es cierto. Aún hay baches como la suspensión del San Martín vs. Cantolao en el estadio Andrés Bedoya Díaz del mismo distrito de Ate por falta de ambulancias —requisito indispensable en un partido—. El recinto es sede de varios equipos de la Liga Femenina, pero hace días, de acuerdo al reclamo vía Twitter de la futbolista de César Vallejo, Marisella Joya, se supo que no podrá contar con presencia de público pese a que al principio se había acordado que sí.

El hincha es uno de los pilares en un deporte que está dejando de ser invisible y ahora es aceptado, querido y cuidado. La ecuación es simple: sin seguidores las marcas no van a querer apostar en los clubes, por lo que el fútbol femenino no será autosostenible —el gran objetivo— y las jugadoras no serán profesionales. Por eso es admirable lo que se vivió en el Monumental. Se pusieron a la venta seis mil entradas y probablemente se haya vendido más del 70 por ciento. Estuvieron los de siempre, los que ayer alentaron a Xioczana Canales — una de las mejores — y este domingo añoran gritar un gol de Alex Valera — si es que juega — ; pero también estuvieron rostros nuevos, como la pequeña acompañada de sus padres. El fútbol femenino va ganando adeptos y eso se debe cuidar como oro .

El día histórico arrancó desde La Victoria con el banderazo aliancista afuera de Matute en apoyo al equipo femenino y se trasladó hasta las calles aledañas al estadio crema que se vistió de gala. Familias completas, parejas que eligieron como cita un partido de fútbol y almas solitarias que se encuentran en la tribuna y se unen para aplaudir a su equipo, silbar al rival y convertirse, por un momento, en expertos analíticos del fútbol a la hora de contradecir las decisiones arbitrales. Todos con la crema como manto sagrado. De épocas doradas como la de cuello camisero del tricampeonato del 2000 o las actuales con las que jugará el clásico el equipo de Álvaro Gutiérrez. Polos en homenaje a Lolo Fernández, el ídolo más grande, o hasta una visera de la ‘U’ que se compra afuera del recinto. Es que jugó la ‘U’, no “el equipo femenino”. Y ese también es un gran paso.

Alianza, un escalón más arriba

El partido reunió a los equipos más populares del Perú y a los últimos dos campeones. Se jugó en el Monumental, pero seguramente se vio en todos los rincones del país. No solo por hinchas, también por niñas y mujeres que sueñan con algún día ser ellas las protagonistas de un partido así, con mucha gente alentándolas. Una realidad que hace apenas algunos años era una utopía: en 2019, por ejemplo, se disputó un clásico femenino en Campo Mar, el complejo deportivo de la ‘U’ en la que juegan los menores y no tiene tribunas. Este sábado fue en el Monumental, en el templo de todos los cremas.

En la tribuna una fiesta; en la cancha, un campo de batalla. Hubo juego fuerte, roces y algunos cruces de palabras. Es el clásico. Alianza, con un juego compacto y aprovechando los espacios de la defensa rival, expuso las carencias del equipo dirigido por Paolo Maldonado. Dominó y golpeó en el momento preciso. A los 20 minutos, Neydi Romero combinó perfectamente con Sandy Dorador para anotar el primero y, por unos instantes, silenciar las tribunas del Monumental. A los 50′, Adriana Lúcar hizo gala de su portento físico y velocidad para poner el 2-0 final. Un grito de gol en medio de abucheos. Dicen los especialistas en clásicos que esos gritos, en casa del rival y casi sin escucharse, son los mejores.

“Estamos felices de haber ganado el clásico, es un partido importante y diferente, así que estamos muy contentas por lo que conseguimos”, señaló después del partido Lúcar, quien jugó su tercer clásico y anotó por primera vez. Hoy es la mejor delantera del país, espejo del crecimiento del deporte (de las pocas con contrato profesional). En el recuerdo están los días que debía trabajar y entrenar por las noches. Los fines de semana rompiendo redes y celebrando con algunos familiares que la fueron a ver.

Fue un clásico histórico, jugado en el lugar que se merecen las futbolistas —campo principal del local—; pero también fue un clásico en el que debe valorarse la importancia del hincha en este crecimiento. De los que van al estadio fecha a fecha desde que tienen uso de razón y de los que sintieron ese amor a primera vista. Quizá, quién sabe, el fútbol femenino no solo esté ganando fanáticos, sino también futuras cracks que este sábado le dijeron a sus padres: “Yo quiero ser como la ‘9′ de Alianza o la ‘9′ de la ‘U’”.