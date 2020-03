Fútbol peruano







Universitario vs. Alianza Lima: Arroé y el pisotón a Barco que no fue advertido por Santiváñez | VIDEO En el duelo por la Liga 1 entre Universitario vs. Alianza Lima, en la segunda mitad, Joazinho Arroé pisó a Jesús Barco pero el juez del partido no lo advirtió