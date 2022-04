El fútbol peruano se viste de fiesta para vivir una nueva edición del clásico nacional entre Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 . Ambas escuadras viven presentes distintos, pero tienen un objetivo en común: ganar. El compromiso se disputará este domingo 17 de abril desde las 3:00 p.m. (hora local) en el Estadio Monumental de Ate y contará con la transmisión de la señal de GOLPERU , así como LIVE STREAMING por Movistar Play y la web de El Comercio .

Presente de Universitario de Deportes

El cuadro crema llega a este compromiso con la moral a tope luego de remontar y vencer sobre la hora por 2-1 a Ayacucho FC en el Estadio Ciudad de Cumaná. Los goles de Hernán Novick y Andy Polo pusieron a vibrar a toda la hinchada de la ‘U’. Además, llegaron a los 16 puntos y se mantienen vivos en la pelea por el primer lugar del torneo.

“Estamos evaluando qué tipo de sistema vamos a utilizar. Siempre he dicho que trato de adecuarme a las características de mis jugadores y a las del rival. Por suerte, ya hemos jugado anteriormente con distintos sistemas e incluso hemos variado dentro del partido a diferentes temas tácticos. Y en ocasiones nos ha dado resultado”, dijo en la previa el DT de los merengues Álvaro Gutiérrez.

“Creo que Alianza es un equipo grande, con un gran plantel. Y si bien no se ve reflejado su poderío en la tabla de posiciones, en un clásico eso se disipa totalmente. Es mi primera vez dirigendo un clásico en Perú, pero no es la primera dirigiendo clásicos”, añadió.

Presente de Alianza Lima

Los blanquiazules, por su parte, se encuentran afrontando doble competición con la Copa Libertadores de América, donde encadenan dos derrotas consecutivas ante River Plate (1-0) y Colo Colo (2-1). Sin embargo, en la Liga 1 recuperaron el rumbo con su triunfo por la mínima diferencia ante UTC gracias a un tanto de Hernán Barcos.

“Estamos físicamente bien, yo tengo un dolor, pero nada que me pueda impedir jugar. El dolor es en la pierna, no importa donde porque después me van a buscar, pero espero llegar bien al partido”, precisó el delantero.

“Hay que trabajar un poco más, sobre todo de la cabeza para creer que podemos hacer un buen partido este domingo y sacar un buen resultado. El momento que pasamos es incómodo, pues sabemos que podemos dar más, pero no podemos quedarnos con eso”, añadió.

UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA: HORARIO DEL CLÁSICO

Perú, Colombia, Ecuador, México - 3:00 p.m.

Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay, Estados Unidos - 4:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil - 5:00 p.m.

España - 10:00 p.m.

DÓNDE VER UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA 2022: CANALES TV

La transmisión del clásico del fútbol peruano estará a cargo de GOLPERU (canal 14 y 714 en HD). Asimismo, LIVE STREAMING podrás seguir las acciones a través de la plataforma de Movistar Play. Y, por último, a nivel internacional tienes las siguientes opciones: Vix, Star Plus (Star+) y GolTV Play.

UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA EN VIVO: HISTORIAL

Contando partidos oficiales y amistosos, Universitario vs. Alianza Lima se han enfrentado en 365 ocasiones, dejando un saldo de 140 victorias para los blanquiazules, 122 para los cremas y 103 empates. La última vez que se enfrentaron fue en agosto del 2021, en el Estadio Nacional. En dicha ocasión los pupilos de Carlos Bustos celebraron por 2-1 con anotaciones de Ricardo Lagos y Axel Moyano.

APUESTAS DEPORTIVAS: UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIAM HOY

Betsson: Universitario 2.02 | Empate 3.45 | Alianza Lima 3.45

Doradobet: Universitario 2.05 | Empate 3.40 | Alianza Lima 3.60

Inkabet: Universitario 2.10 | Empate 3.40 | Alianza Lima 3.60

Betsafe: Universitario 2.05 | Empate 3.55 | Alianza Lima 3.55