La Liga Femenina 2026 tendrá un clásico para definir al campeón del Torneo Clausura. Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán este sábado 14 de noviembre en el estadio Monumental, desde las 3:00 p.m. (hora peruana), por el partido de ida de la final. Las cremas buscarán aprovechar su condición de local para sacar ventaja, mientras que las blanquiazules intentarán llevarse un resultado favorable para definir el título en Matute. A continuación, conoce los horarios y el canal de televisión para ver Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO y EN DIRECTO.

Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver la transmisión ONLINE de la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Fotos: Jesús Saucedo @photo.gec

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO HOY?

La final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 se disputará este sábado 14 de noviembre, desde las 3:00 p.m. (hora peruana), en el estadio Monumental. Estos son los horarios para otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO HOY?

El clásico femenino será transmitido por Bicolor+ Premium, señal disponible a través de la plataforma TV360 by Bitel. El acceso al encuentro tiene un costo de S/6,99.

Para completar el registro, los usuarios deben enviar la palabra BICOLOR al número 6363, siguiendo las indicaciones del servicio. De esta manera, los hinchas podrán seguir el primer capítulo de la definición entre cremas e íntimas.

¿Cómo llegan Universitario y Alianza Lima?

Universitario consiguió su boleto a la final después de una remontada contundente ante FBC Melgar. El equipo crema perdió 3-0 en el partido de ida, pero respondió con una goleada por 7-0 en el estadio Monumental para revertir la serie y meterse en la definición del Clausura.

Alianza Lima también tuvo que resolver una llave exigente. Las blanquiazules igualaron 1-1 frente a Sporting Cristal en el primer encuentro y sellaron su clasificación con un triunfo por 1-0 en Matute. Ahora buscarán dar el primer golpe como visitantes antes de disputar la revancha ante su público.

Alineaciones posibles del Universitario vs Alianza Lima