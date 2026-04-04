Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Universitario 1-0 Alianza Lima
Flores es amonestado.
Inga remata al arco y Duarte despeja el balón.
El árbitro agrega 7 minutos más de juego.
Di Benedetto cabecea dentro del área y el balón se va desviado.
Tiro de esquina a favro de Universitario.
Falta de Cantero en contra de Polo y tiro libre a favor de la U.
Gassama ingresa por Valera.
Cambio en la U: se retira Carabalí e ingresa Inga.
Cambios en Alianza Lima: ingresan Ramos y Carbajal, se retiran Gaibor y Advíncula.
Cambios en Universitario: salen Castillo y Alzugaray, ingresan Murrugarra y Flores.
Falta de Vélez en contra de Carabalí y tiro libre a favor de Alianza Lima.
Falta de Castillo en contra de Cantero y es amonestado.
Falta de Valera en contra de Antoni y tiro libre a favor de Alianza Lima.
Tiro de esquina a favor de Universitario.
Valera remata desde fuera del área y Duarte controla el balón sin problemas.
Valera remató dentro del área y el balón se va por encima del travesaño.
Quevedo quedó mano a mano con Vargas, remató y el balón se fue desviado.
Falta de Polo en contra de Huamán y tiro libre a favor de Alianza.
¡GOOOOL DE UNIVERSITARIO!
Martín Pérez Guedes marca el 1-0 a favor de la U.
Falta de Gaibor en contra de Concha y tiro libre a favor de la U.
¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Universitario y Alianza Lima igualan sin goles.
Castillo remata desde fuera del área y Duarte controla el balón sin problemas.
El árbitro agrega 3 minutos más de juego.
Paolo Guerrero es amonestado en Alianza Lima.
Alzugaray remata desde fuera del área y Duarte controla el balón sin problemas.
Falta de Vélez en contra de Concha y tiro libre a favor de la U.
Riveros es amonestado por una falta en contra de Paolo Guerrero.
Falta de Castillo en contra de Guerreor y tiro libre para Alianza.
Paolo Guerrero remata desde el tiro libre, el balón choca en la barrera y el balón se va al córner.
Tiro libre a favor de Alianza Lima.
El clásico se hace cortado por las constantes faltas de ambos equipos.
Falta de Guerrero en contra de Concha y tiro libre a favor de la U.
Falta de Carabalí en contra de Advíncula y tiro libre a favor de Alianza Lima.
Falta de Farah en contra de Castillo y tiro libre a favor de Alianza Lima.
Tiro de esquina a favor de Universitario.
Falta de Garcés en contra de Carabalí y el defensor es amonestado.
Garcés cabecea dentro del área de la U y el balón se va desviado.
Tiro de esquina a favro de Alianza Lima.
Quevedo remata dentro del área y Vargas se queda con el balón.
Alzugaray remata desde la media luna y el balón se va por encima del arco de Duarte.
Mano de Paolo Guerrero en ataque y tiro libre para Universitario.
Universitario intentó profundizar con Polo, pero Duarte controla el balón sin problemas.
Tras revisar el VAR, el árbitro cambia la roja por amarilla.
El árbitro va al VAR para revisar la roja a Advíncula.
Luis Advíncula se va expulsado a los segundos de iniciado el clásico.
¡INICIÓ EL CLÁSICO!
Minuto de silencio por el fallecimiento del hincha de Alianza Lima.
Alianza sacará desde el medio.
Sorteo de capitanes entre Paolo Guerrero y Andy Polo.
Los futbolistas de Universitario y Alianza se saludan dentro del terreno de juego.
Los futbolistas salen al terreno de juego.
Alineación de Universitario: Vargas, Di Benedetto, Farah, Riveros, Polo, Carabalí, Castillo, Pérez Guedes, Concha, Alzugaray y Valera.
Alineación de Alianza Lima: Duarte, Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán, Pavez, Gaibor, Vélez, Eryc Castillo, Quevedo y Paolo Guerrero.
Todo está listo para vivir una jornada llena de emoción, intensidad y pasión en el Monumental. Universitario y Alianza Lima se enfrentarán en un duelo que promete paralizar al país y mantener a los hinchas al borde de sus asientos.
Este clásico no solo representa tres puntos en disputa, sino también el orgullo y la historia de dos instituciones que protagonizan la rivalidad más grande del fútbol peruano. Cada edición añade un nuevo capítulo a una larga tradición de enfrentamientos memorables.
Para el público internacional, la transmisión también estará disponible mediante servicios digitales, especialmente en países de Sudamérica y Estados Unidos, donde Fanatiz ofrece el partido en vivo.
Además, los hinchas también podrán seguir el encuentro vía streaming a través de plataformas como DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz, lo que amplía las opciones para no perderse ningún detalle del partido.
En cuanto a la transmisión, el partido será televisado en Perú por la señal exclusiva de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos de la Liga 1. Este servicio está disponible en operadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable.
Por su parte, Alianza Lima afronta el clásico con la intención de dar el golpe en condición de visitante y reafirmar su candidatura en el torneo. Los blanquiazules saben que un triunfo en el Monumental puede marcar un punto de quiebre en la temporada.
Universitario llega a este duelo tras empatar sin goles en la fecha anterior, resultado que lo dejó en la cuarta posición con 15 puntos. El equipo crema necesita una victoria para no perder terreno en la lucha por el título del Apertura.
El encuentro está programado para iniciar a las 8:00 p.m. (hora de Perú), un horario ideal para que los aficionados puedan seguir todas las incidencias del clásico desde casa o en el estadio.
El compromiso se disputará este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental de Ate, escenario que promete un lleno total con la presencia de miles de hinchas cremas. El ambiente será de alta tensión, como es habitual en este tipo de partidos.
El clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se roba todas las miradas en la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este esperado enfrentamiento reúne a los dos equipos más populares del país en un duelo clave por la tabla de posiciones.
En la volante, la duda es si va Esteban Pavez o Jesús Castillo, el chileno se viene recuperando de su lesión. Jairo Vélez y Fernando Gaibor serán los acompañantes del volante ancla, para luego dejar en el ataque a Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.
¿En qué canal ver Universitario vs Alianza Lima por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Universitario vs Alianza Lima va a través de Liga 1 MAX por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1.
Alianza Lima por su parte mantendrá en el arco a Alejandro Duarte, mientras que Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Marco Huamán completarán la zaga defensiva.
En el ataque, los carrileros serán Andy Polo y José Carabalí. Finalmente, Leandro Alzugaray y Álex Valera completarán el ataque crema que buscará quedarse con los 3 puntos en el Monumental.
Universitario partirá en el arco con Miguel Vargas, la zona defensiva la completarán Caín Fara, Williams Riveros y Matías Di Benedetto. En la volante, Jesús Castillo será el hombre ancla, acompañado por Martín Pérez Guedes y Jairo Concha, que regresa tras sus fechas de suspensión.
Universitario y Alianza Lima están listos para protagonizar una edición más de el clásico del fútbol peruano. Esta vez, el partido es por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 , donde los blanquiazules son líderes junto a los Chankas. Por otro lado, los cremas buscan la victoria para acortar la distancia con su compadre.
¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por Liga 1 2026?
El clásico de Universitario vs Alianza Lima por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 8:00 PM de Perú este sábado 4 de abril del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 7:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM
- Hora en España: 2:00 AM
Si deseas ver el partido de Universitario vs Alianza Lima por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs Alianza Lima por la Liga 1 será Fanatiz.
- En Perú: Liga 1 Max
- En Estados Unidos: Fanatiz
- En México: Fanatiz
¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por Liga 1 2026?
El partido de Universitario vs Alianza Lima EN VIVO será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
A continuación, te dejamos los canales que transmiten el partido, a qué hora empieza y dónde verlo ONLINE.
Universitario recibe a Alianza Lima en el estadio Monumental este sábado 4 de abril del 2026 por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Cremas y blanquiazules medirán fuerzas en una nueva edición de el clásico del fútbol peruano, ambos llegan en momentos diferentes y esperan mantenerse en la pelea por el Apertura.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto del clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima.
¡FINAL DEL PARTIDO!
Universitario derrotó 1-0 a Alianza Lima con gol de Martín Pérez Guedes.