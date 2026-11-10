La Liga Femenina 2026 tendrá un clásico como protagonista de su definición. Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán por la final del Torneo Clausura, en partidos de ida y vuelta que son de pronóstico reservado. Las ‘Pumas’ serán locales en el primer encuentro, mientras que las blanquiazules definirán la serie en casa.

Ambos equipos consiguieron su clasificación después de superar las semifinales. Alianza Lima dejó en el camino a Sporting Cristal: empató 1-1 en el primer encuentro y ganó 1-0 en Matute durante la revancha.

Universitario, por su parte, protagonizó una remontada contundente ante FBC Melgar. Tras perder 3-0 en Arequipa, goleó 7-0 en el Monumental y aseguró su presencia en la definición.

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¿Cuándo se juega Universitario vs. Alianza Lima?

El primer partido de la final del Torneo Clausura 2026 se disputará este sábado 14 de noviembre en el estadio Monumental. Universitario será local en el inicio de una serie que tendrá como protagonistas a los dos equipos más populares del fútbol peruano.

¿A qué hora será el partido?

El clásico comenzará a las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. Estos son los horarios para otros países:

Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 p.m.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Alianza Lima?

La final de ida de la Liga Femenina 2026 será transmitida por Bicolor+ Premium, señal disponible a través de la plataforma TV360 by Bitel. El acceso tiene un costo de S/6,99. Para completar el registro, los usuarios deben enviar la palabra BICOLOR al número 6363, según las indicaciones del servicio.

¿Qué está en juego en esta final?

Universitario ya conquistó el Torneo Apertura y tendrá la posibilidad de quedarse con el título nacional de manera directa si también gana el Clausura. Si Alianza Lima se corona en este segundo certamen, ambos equipos deberán disputar una nueva final para definir al campeón de la temporada 2026.

Hairobeles Vélez y Marco Guamán no entrenaron con normalidad y continúan como dudas para el partido del viernes en Matute. Vélez presenta una distensión muscular y Guamán un esguince de tobillo. Ambos serán evaluados nuevamente este martes, mientras esperan los resultados de sus resonancias magnéticas.

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