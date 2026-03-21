Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y dónde ver el primer clásico del año. (Foto: Paloma Del Solar- Liga 1)
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y dónde ver el primer clásico del año. (Foto: Paloma Del Solar- Liga 1)
Por Redacción EC

Universitario vs Alianza Lima protagonizarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Los dos equipos más populares del Perú se verán las caras por primera vez este 2026 y la Liga 1 anunció la fecha, hora y los canales para ver el partido por la novena fecha del Torneo Apertura.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.