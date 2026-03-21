Universitario vs Alianza Lima protagonizarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Los dos equipos más populares del Perú se verán las caras por primera vez este 2026 y la Liga 1 anunció la fecha, hora y los canales para ver el partido por la novena fecha del Torneo Apertura.

De acuerdo a la programación del campeonato, el Universitario vs Alianza Lima se disputará el sábado 4 de abril desde las 8:00 p.m. en el Estadio Monumental. Los cremas serán locales en esta ocasión y buscarán sacar provecho de eso.

Para decidir la fecha y hora del clásico del fútbol peruano era necesario conocer el fixture de Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores. De esa manera, se programó el partido para darle un tiempo de recuperación a los cremas.

Como se sabe, el Universitario vs Alianza Lima será un partido de pronóstico reservado y en el que podría decidir la suerte de cada equipo en el Torneo Apertura. Los cremas quieren alcanzar el primer lugar de la tabla, mientras que los blanquiazules buscarán sacar más ventaja sobre su eterno rival.

Viejos amigos 🫶🏻



El 𝐂𝐥𝐚́𝐬𝐢𝐜𝐨 del fútbol peruano se jugará el sábado 4 de abril a las 8:00 p.m. ⚔️🔥



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¿Cuándo juegan Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Apertura?

El partido Universitario vs Alianza Lima, por la fecha 9 del Torneo Apertura, se disputará este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental de Ate. El recinto deportivo tiene una capacidad para albergar a más de 80 mil espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Apertura?

El partido Universitario vs Alianza Lima, por la fecha 9 del Torneo Apertura, se llevará a cabo desde las 8:00 p.m. (hora peruana). En países como Argentina y Chile, el clásico va desde las 10:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Apertura?

El partido Universitario vs Alianza Lima se podrá ver por la señal de L1 Max. Para verlo por cable TV, deberán buscar el canal en operadores como DirecTV, Movistar TV, Claro TV y Win. Si deseas verlo por streaming, deberán descargar L1 Play o Fanatiz.

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