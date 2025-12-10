Universitario de Deportes y Alianza Lima jugarán la final de vuelta de la Liga Femenina 2025, este sábado 13 de diciembre. Las ‘íntimas’ llegan con ventajas tras vencer 3-1 en el duelo inicial.

Las ‘leonas’ buscarán revertir el marcador en condición de local, y coronarse con la Liga Femenina 2025.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

El duelo está pactado para llevarse a cabo este sábado 13 de diciembre, a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana), en la VIDU.

Silvani Silva, Sandy Dorador y Grace Cagnina fueron las encargadas de anotar los goles a favor de las ‘íntimás.

Por su lado, Catalina Usme descontó para la ‘U’.