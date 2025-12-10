El duelo entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ definirá al próximo campeón de la Liga Femenina 2025. (Foto: GEC)
El duelo entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ definirá al próximo campeón de la Liga Femenina 2025. (Foto: GEC)
Redacción EC

Universitario de Deportes y Alianza Lima jugarán la final de vuelta de la Liga Femenina 2025, este sábado 13 de diciembre. Las ‘íntimas’ llegan con ventajas tras vencer 3-1 en el duelo inicial.

Las ‘leonas’ buscarán revertir el marcador en condición de local, y coronarse con la Liga Femenina 2025.

El duelo está pactado para llevarse a cabo este sábado 13 de diciembre, a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana), en la VIDU.

Silvani Silva, Sandy Dorador y Grace Cagnina fueron las encargadas de anotar los goles a favor de las ‘íntimás.

Por su lado, Catalina Usme descontó para la ‘U’.

