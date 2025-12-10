Universitario de Deportes y Alianza Lima jugarán la final de vuelta de la Liga Femenina 2025, este sábado 13 de diciembre. Las ‘íntimas’ llegan con ventajas tras vencer 3-1 en el duelo inicial.
Las ‘leonas’ buscarán revertir el marcador en condición de local, y coronarse con la Liga Femenina 2025.
El duelo está pactado para llevarse a cabo este sábado 13 de diciembre, a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana), en la VIDU.
Silvani Silva, Sandy Dorador y Grace Cagnina fueron las encargadas de anotar los goles a favor de las ‘íntimás.
Por su lado, Catalina Usme descontó para la ‘U’.
