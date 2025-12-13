Universitario vs Alianza Lima volverán a verse las caras en un partido decisivo por la final de vuelta de la Liga Femenina 2025, en un duelo que definirá al nuevo campeón del fútbol femenino peruano. Blanquiazules y cremas protagonizan una de las rivalidades más intensas del país, ahora trasladada al torneo femenino, con un título en juego y gran expectativa entre los hinchas.

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima HOY?

El partido Universitario vs Alianza Lima se jugará este sábado 13 de diciembre, en Vidu. El encuentro está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora peruana), un horario clave para que los aficionados puedan seguir en vivo esta esperada final del campeonato nacional.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima EN VIVO?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs Alianza Lima EN VIVO, el partido será televisado por Movistar Deportes, canal oficial de la Liga Femenina, y también podrá verse vía streaming a través de Movistar Play, disponible para usuarios en todo el territorio peruano. Además, distintas plataformas digitales realizarán la cobertura minuto a minuto.

Universitario vs Alianza Lima Femenino EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la final de vuelta de la Liga Femenina 2025.

La final de la Liga Femenina 2025 promete emociones de principio a fin. Alianza Lima buscará hacer respetar su localía y su tradición en instancias decisivas, mientras que Universitario intentará dar el golpe en Matute y consagrarse campeón. El clásico femenino paraliza al fútbol peruano y definirá a las mejores del país en una temporada histórica.