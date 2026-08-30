Universitario de Deportes vs Alianza Lima se enfrentarán en un nuevo clásico del fútbol femenino peruano. El encuentro, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, se disputará este domingo 30 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon.

Un nuevo clásico se vivirá en el estadio Monumental con una emoción incomparable.

¿Cuánto cuestan las entradas para Universitario vs. Alianza Lima?

Los precios varían de acuerdo con el sector del Monumental y la modalidad de compra.

Socios cremas y adherentes

Los precios para socios cremas y adherentes son:

Occidente Lateral: S/12.50

Occidente Central: S/20.00

Oriente: S/5.00

Hinchada crema

Para la hinchada crema, las tarifas son:

Occidente Lateral: S/20.00

Occidente Central: S/30.00

Oriente: S/10.00

Mira la celebración de Universitario tras vencer a Sporting Cristal Femenino por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina. (Foto: Juli Reaño) / JULIO REAÑO

Familia crema

La opción Familia Crema, que contempla 4 entradas, está disponible para el sector:

Oriente: S/35.00

Esta alternativa permite acceder al clásico con un precio especial para un grupo de cuatro personas.

También hay una experiencia especial para las ‘Leonas’. La venta contempla la Experiencia Leonas Butaca Negra, cuyo precio es de S/150.00.

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Acompaña a las Leonas en este partido en casa y que el Monumental retumbe. ¡Tu aliento no puede faltar en las tribunas! 🙌



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¿Cuándo juegan Universitario vs. Alianza Lima femenino?

El clásico correspondiente a la séptima jornada del Clausura se disputará:

Partido: Universitario vs. Alianza Lima

Torneo: Liga Femenina 2026 – Torneo Clausura

Fecha: domingo 30 de agosto

Hora: 3:15 p. m.

Estadio: Monumental U Marathon

Universitario busca repetir su dominio en los clásicos

El duelo tendrá además un ingrediente especial por los antecedentes recientes entre ambos equipos. Universitario se quedó con dos de los tres clásicos disputados durante el Torneo Apertura, campeonato que finalmente conquistaron las ‘Leonas’.

En la fase regular, Universitario derrotó 3-1 a Alianza Lima en Matute. Posteriormente, en las semifinales, el cuadro crema volvió a imponerse, esta vez por 3-0 en el Monumental, luego de que las blanquiazules ganaran 1-0 en el partido de ida disputado en el estadio Hugo Sotil.

Ahora, Alianza Lima buscará cobrarse la revancha en una nueva edición del clásico femenino, mientras Universitario intentará mantener su buen momento en el Clausura.

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