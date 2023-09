Perú a la vanguardia en el fútbol femenino. Si la final de ida de la Liga 2023 tuvo un triunfo ajustado 1-0 de Alianza Lima frente a casi 30 mil asistentes, la definición de vuelta que se jugará este sábado (7:00 p.m.) en el Estadio Monumental promete romper el récord con más de 40 mil hinchas cremas alentando para que Universitario remonte y salga campeón nacional cuatro años después.

Hasta el cierre de esta nota, el elenco de Universitario de Deportes había informado a través de su cuenta de twitter que hasta el momento había vendido más de 25 mil entradas y que espera que con el corres de las horas y días, su estadio esté repleto para tratar de darle vuelta al marcador.

Es por ello, que el Comercio realizó dos preguntas a destacadas periodistas mujeres para que analicen la final vuelta del fútbol femenino en el Perú.

¿Quién es la mejor jugadora de la Liga Femenina? ¿La U le podrá dar vuelta al resultado y ganar el título de la Liga Femenina?

Luccina Aparicio - Espn

1.- Por regularidad Stephanie Lacoste.

2.- Considero que la U va a tener el apoyo de su gente y en su estadio tratará de sacar el resultado adelante. El 1-0 a favor que tiene Alianza Lima no te asegura nada y sin duda va a ser un partidazo.

Virginia Siaden - Depor

1.- Podría decir Stephanie Lacoste, por lo determinante que es para su equipo y los goles que marcó. Incluso la veo más participativa en el juego que a Adriana Lúcar.

2.- Las Leonas han tiene mucho por demostrar en la vuelta, ya que van a aprovechar la localia y espero como he visto Matute lleno, ver el Monumental repleto y que las jugadoras de Universitario se motiven con esto. Estaría interesante que se defina el título por penales, pero sino será un partido bastante reñido, puesto que un 1-0 se puede voltear en cualquier momento.

Denise Vera - Fútbol Femenino para todos

1.- Por ser una jugadora polifuncional y que no suele perder el control, te diría que Stephanie Lacoste., una futbolista muy completa y siendo defensa tiene varios goles anotados en la presente temporada.

2.- Este año la ‘U’ con Alianza no le ha ido tan bien, después de esos 4 goles en Matute, las chicas de Alianza Lima han tenido mayor poderío en realidad, pero veamos que sucede. Si el Monumental se llena y las leonas ven el apoyo de su gente, aun que el hincha no lo crea será un soporte psicológico bastante interesante. Espero ver un buen juego desde el inicio del partido entre Nahomi, Milena y Campoverde, ya que la interacción que vi el domingo no fue muy buena, entonces, quisiera que se conozcan un poo más en cancha, para darle un poco de relajo a Fefa - que a pesar que está en la defensa, suba un poco y anote goles. Cuando las cosas se complican en Universitario, aparece Stephanie Lacoste anota un gol y las chicas suben su rendimiento. Si remontan o no el marcador dependerá de la U, pero la posibilidad está latente y solo tienen que reflejar porque ingresaron a esta etapa cómo líderes, pero se ganan los partidos en la cancha.

Stefany Álvarez, DeporTV (Canal J)

1.- Stephanie Lacoste ha tenido una tremenda temporada.

2.- Sobre la U en la final sí lo creo totalmente. El gol de Alianza en Matute fue mayormente error de la guardameta. No creo que Alianza capitalice el resultado, y la U tiene mejor juego, además de contar con el público de su lado en la vuelta.

Pamela Rios, Latina

1.- Para mí continúa siendo Adriana Lúcar. La condición física que sigue teniendo la jugadora, el nivel táctico y la madurez dentro del campo la ponen como la mejor futbolista del país. Además, es la goleadora del campeonato. Aún así, creo que hay otras jugadoras que han resaltado este 2023 como Luz Campoverde, Alison Reyes, entre otras.

2.- Sí. El 1-0 en el estadio Matute, con muchos errores de definición, deja la sensación de que la llave aún está abierta y en un Monumental repleto de hinchada local, todo puede pasar. Además, este partido no solo es de definición, tiene el agregado de ser un clásico. Ambos equipos han tenido resultados muy parejos en la temporada, a diferencia de otros años donde Alianza Lima se imponía. La final está para cualquiera de los dos.

