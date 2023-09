Este sábado Universitario de Deportes y Alianza Lima decidirán quién será el ganador de la liga femenina 2023. No hay claramente un favorito. Pese a que las blanquiazules llegan con ventaja, puesto que en la final ida vencieron por la mínima a las leones con tanto de Heidy Padilla, aún quedan 90 minutos de infarto.

Marisella Joya ha seguido todos los partidos del campeonato. Tiene una mirada analítica y muy crítica -fue seleccionada nacional-, y esta temporada defendió los colores de Deportivo Municipal, en el que podría ser su último año como profesional. Una pena: perdemos una futbolista, pero posiblemente ganamos una comentarista deportiva. ¿Qué piensa de lo que puede ocurrir este sábado en el Estadio Monumental Marathon U?

𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 🔜



⚽ 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘷𝘴. 𝘈𝘭𝘪𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘓𝘪𝘮𝘢



🏆 𝘍𝘪𝘯𝘢𝘭 (𝘝𝘶𝘦𝘭𝘵𝘢) - 𝘓𝘪𝘨𝘢 𝘍𝘦𝘮𝘦𝘯𝘪𝘯𝘢



🗓 𝘚𝘢́𝘣𝘢𝘥𝘰 2 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘵𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦



⏰ 7:00 𝘱.𝘮.



🏟️ 𝘔𝘰𝘯𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭 𝘜 𝘔𝘢𝘳𝘢𝘵𝘩𝘰𝘯

#VamosLeonas

- ¿Considera que la U pueda darle vuelta a Alianza Lima en la final del sábado? o ¿Alianza Lima es un equipo con mayor experiencia para aguantar la ventaja y salir campeón?

Claro que sí, el 1 a 0 es un marcador totalmente revertible. Creo que la U ha sido el equipo más regular en todo este campeonato 2023, incluso es el que tiene más goles, ya que es el más incisivo en los tres últimos cuartos de cancha, y sí, pienso que lo puedo revertir. Ahora, por parte de Alianza Lima, puedo decir que ha sido un equipo que se vino construyendo durante el año, quizás la idea o proyecto del entrenador ya se amalgamó con las chicas en este último tramo y creo que está para cualquiera. La experiencia está por los dos lados, así que yo creo que será un partido de una final sin saber dar un resultado, porque va a estar para cualquiera.

- ¿Hasta el momento quién es la mejor jugadora de la Liga Femenina?

No tengo a una, sino a muchas que han destacado este año, pero para mí, las jugadoras que creo que quizá por ahí no son tan vistosas o goleadoras, sin embargo, son jugadoras que dentro del equilibrio del equipo han sido muy importantes. Por ejemplo, tenemos a Fabiana Uribe de Sporting Cristal, Emily Flores de Alianza Lima y Scarlet Flores de Universitario. Esas tres jugadoras son para mí las que han sido más importantes en la estructura de sus equipos.

Alianza Lima festejando su bicampeonato en la Liga Femenina Estadio: Alejandro Villanueva Foto: Leonardo Fernandez / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > LEONARDO FERNANDEZ

- ¿Cómo analiza el nivel de la Liga Femenina esta temporada?

La Liga ha mejorado comparado a los años anteriores, sobre todo en la parte física: hay equipos que sus futbolistas físicamente están respondiendo mejor, quizás respuesta a ello, es que ya no se ve tan constante apabulladoras goleadas y ya ves ciertos automatismos en unos equipos. Además, se juega más con el balón al piso. Esas cosas que no teníamos hace un par de años y lo estamos teniendo ahora, a pesar de que tenemos muchas carencias en algunos equipos que no son los principales y que son los que llegan a instancias finales y tienen un plus económico que eso se vea reflejado en que lleguen a instancias mayores. Nos falta el físico para competir a nivel internacional, pero si venimos dando varios a pasos hacia adelante.

- La respuesta que se vio el domingo en Matute fue increíble para el fútbol femenino, ¿cree que el hincha entendió lo importante que es su presencia para el desarrollo este deporte?

Sí, fue muy lindo el marco de público de esta primera final en Matute. Realmente es el sueño de tener esa cantidad de público en el fútbol femenino y llenar estadios. Creo que de eso se trata y eso es a lo que nosotras apuntamos. Estoy segura que en el Monumental se va a dar la misma historia, el hincha de la U es muy fanático y apoya mucho a su equipo, así que va a ser una linda final. Al hincha hay que enamorarlo y hacer que le guste el fútbol femenino y eso es de nuestro lado. ¿Qué se tiene que hacer? Entrenar mejor, jugar mejor, hacer un espectáculo de fútbol y creo que este año se han dado muy buenos partidos y eso es lo que está animando a los hinchas a ver un poco más de fútbol femenino.

Stephanie “Fefa” Lacoste es la capitana de la U y posiblemente, la gran arma para este sábado. FOTO: Universitario.

- Emily Lima, ¿qué tan importante ha sido su designación para ser la entrenadora de Perú?

Bueno, creo que era super importante y vital que ya se designara un comando técnico para el fútbol femenino. Ya había mucho tiempo que teníamos uno transitorio y que quizás no había visto antes fútbol femenino. Entonces, así no se avanza. Creo que ha sido una muy buena apuesta, la designación del comando técnico actual dirigido por la profesora Emily Lima, ya que es una entrenadora con mucha experiencia y conoce. Asimismo, su trabajo se viene viendo quizás no en los partidos, eso sería difícil en los partidos que tuvieron en fecha FIFA, pero se ve reflejado en la parte de ir a ver a los equipos. Estuvo presente en casi todos los partidos de la Liga Femenina, puesto que se le vio yendo a cada club para conversar con los comandos técnicos y administración, y saber como se trabaja. Eso es muy importante que el comando técnico y la Federación Peruana de Fútbol trabajen de la mano de los clubes. Ella creo ese nexo positivo y quizás a veces había mucho recelo de los clubes con el trabajo de la Federación, y Emily está tratando de cambiar eso. Son cuatro años que se necesita para llegar al próximo mundial y tengo mucha fe de que vamos por un buen camino.

Marisella Joya perteneció a ese equipo de la selección peruana que ganó su única medalla de oro internacional en los Juegos Bolivarianos de 2005





- ¿Para ti este es el mejor torneo de la historia del fútbol femenino?

No sé si fue el mejor torneo desde el punto de vista organizativo, todavía existen cosas que se tienen para mejorar. En la parte futbolística sí se ha mejorado, como te decía de parte de los clubes y futbolistas. Así como hubo una mejora de la parte física, pero falta mucho por mejorar. Creo que el próximo año posiblemente veamos esas mejoras.

- ¿Considera que está bien la postura de Adriana Lúcar de no ir a la selección?

No es que la postura de Adriana este bien o mal: es una decisión que yo respeto mucho y que cuenta con un propósito y una justificación. Si habrás notado con los últimos acontecimientos internacionales, el fútbol femenino no es como el masculino, puesto que nosotras tenemos que luchar constantemente para tener mejoras. Algunas luchan desde adentro y otras desde afuera. Yo estuve en la selección cuando había momentos terribles, donde en algún momento, decidimos unirnos todas y no entrenar hasta ver mejoras y se realizaron. Esta situación es complicada y no es para nada fácil dar un paso al costado, para mí es una de las cosas más difíciles de hacer y tampoco es fácil seguir dentro con todas esas carencias. Lamentablemente en el fútbol femenino nuestra lucha es constante y difícil.

- ¿Cómo analiza la cobertura de los medios periodísticos el fútbol femenino en Perú?

Este año me ha agradado mucho la cobertura del fútbol femenino, creo que se ha avanzado. Existen muchos medios digitales que han apostado por hablar más del fútbol femenino y quizás aún falta mucha más visibilidad y los programas deportivos de señal abierta o de cable deberían hacer un resumen de la fecha, así como hacen de los hombres, que no den un espacio de unos cuantos minutos de lo que ocurrió en la fecha. Hubo goles muy buenos que quizás pudieron estar en resúmenes de los mejores goles de la semana. Ese tipo de detalles quizás se debería mejorar para impulsar un poco más la cobertura de fútbol femenino, pero si la cobertura ha mejorado. Pienso que lo importante es seguir sumando cobertura y que el periodismo se interese por el fútbol femenino.

Marisella Joya analiza la final del fútbol femenino entre Universitario de Deportes vs Alianza Lima.

- Finalmente, sobre tu futuro, ¿seguirás en Deportivo Municipal la próxima temporada?

Ya este año me retiré del fútbol.

- ¿A qué piensa dedicarse ahora?

Aún no he decidido, pero ya estuve preparándome llevando la licencia para entrenadora, aunque me gustaría más la parte de comunicación (comentarista de partidos).

