Universitario vs. Alianza Lima: Hohberg se acercó al banquillo íntimo para saludar a Pablo Bengoechea | VIDEO Antes de que iniciara el Universitario vs. Alianza Lima, por el clásico del fútbol peruano, Alejandro Hohberg se dirigió a la zona técnica blanquiazul para saludar a Pablo Bengoechea y a sus ex compañeros