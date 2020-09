En la tabla de los puntos de la Liga 1, Universitario de Deportes con 22 unidades le lleva 9 de ventaja a Alianza Lima (13). En la tabla de los minutos, sin embargo, los íntimos comienzan a dispararse en la Fase 1 del torneo tras sumar 263 minutos ante Melgar, frente apenas los 44 que sumaron los cremas contra Alianza Universidad. El dato puede ser una estadística decorativa, sin embargo, da muestra de la actualidad del aporte de los juveniles en los compadres.

Según el último reporte publicado por la Liga 1 el pasado 31 de agosto hasta la fecha 8 del actual torneo, Universitario sumaba 540 minutos de las seis primeras fechas del Apertura y 14 de la Fase 1 (reinicio del torneo). En tanto, Alianza Lima también alcanzó el límite de 540 minutos antes de la cuarentena por el COVID-19 y le sumó 43 más en retorno del campeonato.

¿Con qué jugadores de la cantera se puede contar en la 'U' de Comizzo y el Alianza de Salas? ¿Es sostenible pensar en el título nacional con la obligación de cumplir en la bolsa de minutos?

Liga 1: Universitario de Deportes es líder del torneo

Los pibes del ‘Indio’

Según la regla que rige este año para la Liga 1, solo los jugadores nacidos desde el año 2020 en adelante suman en la Bolsa de Minutos del torneo local. De esta forma, la 'U' tiene a tres jugadores activos de entre sus juveniles para cumplir la norma. Luis Valverde, Nelson Cabanillas y Matías Carpio. Solo estos tres jugadores han conseguido todos los minutos que tiene la 'U' en el año.

Si actualizamos la tabla que publicó la Liga 1 con los partidos de las fechas 9 (victoria 3-1 contra Cienciano) y 10 (victoria 3-2 ante Alianza Universidad), el cuadro de Ángel Comizzo llegará a los 614 minutos tras haber utilizado a Luis Valverde en ambas jornadas un total de 24 minutos y, a Nelson Cabanillas, otros 36. Para la etapa de la Fase 1 se exigen 1320 minutos, y para la Fase 2 solo 540.

Nelson Cabanillas, Sub 20 de Universitario. (Foto: GEC)

El once titular de Comizzo tiene un promedio de edad de 30.18, siendo Gerson Barreto (25 años) el jugador más joven en el equipo de inicio. Las opciones de recambio que tiene Comizzo, aparte de los tres mencionados, son Diego Romero (segundo arquero), G´huusseeppee Camacho (defensa), Fabricio Aragón (defensa), Franco Maguiña (volante) y Luis Chávez (extremo derecho).

Jugadores como Brayan Velarde, Paulo de la Cruz y José Zevallos ya no aportan en la bolsa de minutos crema. Y aquí radica una preocupación en el hincha merengue. De todos sus juveniles, no hay uno que genere una gran expectativa cuando ingresa al campo.

Al contrario, la sensación en el segundo tiempo contra Alianza Universidad fue que el ingreso de Cabanillas le bajó peso ofensivo al ataque crema, y que Valverde tendrá que hacerse un espacio de lateral izquierdo en vez de Santillán, aunque su puesto natural sea de zaguero central con perfil zurdo.

Los ‘Potrillos’ del ‘Comandante’

La foto actual en Alianza Lima es pésima. Sin conseguir un triunfo en cancha desde febrero de este año (Municipal por 1-0), Mario Salas no ha encontrado la fórmula para hacer que el equipo que heredó de Pablo Bengoechea funcione. Sin embargo, si hay un pequeño recambio entre el chileno y el uruguayo es el uso de los jugadores juveniles. Ya sea por obligación, necesidad o buen uso, en las últimas jornadas la presencia de los canteranos en Alianza Lima se ha notado.

El que más jugó en el reinicio de la Liga 1 fue Miguel Cornejo (132 minutos), mediocentro que participó en los dos goles agónicos con que los blanquiazules lograron arrancar un empate (2-2) ante Melgar a pesar del 2-0 en contra hasta los 85′.

Miguel Cornejo pone el empate para los íntimos: Alianza Lima vs. Melgar (Video:GOLPERÚ)

No se queda atrás Gonzalo Sánchez, ubicado por Salas como titular ante los arequipeños adelantándose a la posibilidad de que Beto da Silva no se recupere a tiempo para jugar la Copa Libertadores en Venezuela contra Estudiantes de Mérida. Patricio Rubio, fichaje de la gestión del chileno, no podrá ser utilizado por arrastrar una sanción del año pasado. Sánchez, con 99 minutos oficiales en cancha en el 2020, fue autor del gol ante Municipal en el amistoso previo al reinicio del torneo.

Kluiverth Aguilar, vendido al Manchester City, es -por otro lado- el juvenil con más minutos en esta temporada: 199 en total. Sin embargo, Salas recién lo utilizó contra Melgar los últimos 19 minutos como extremo derecho. El debut de Sebastián Cavero (jugó 82 minutos) fue otra buena noticia para las bases aliancistas. Y antes de la paralización, Joao Montoya fue otro de los jugadores que aportó en la bolsa de minutos 2020.

A los mencionados, se suman Kevin Ferreyra, Dylan Caro y Franco Medina como opciones de recambio, pero sin poder sumar en la bolsa. El mismo caso vive Oslimg Mora, de 21 años, y habitual titular tanto con Bengoechea como con Salas.

Gonzalo Sánchez, sub 20 de Alianza Lima. (Foto: GEC)

Si bien en Alianza Lima se incentiva a tener una política que le asegure un lugar a sus juveniles en el primer equipo, ha sido la baja por sanciones o lesiones lo que obligó a Mario Salas a echar manos de sus juveniles. Basta ver el partido contra Cristal para conocer el once ideal en la pizarra del chileno: 29.36 promedio de edad. Con Butrón de 43 años y Mora de 21 en los polos.

A los 583 minutos que tenían los victorianos hasta la fecha 8 hay que añadirle lo que sumó en las dos últimas fechas más los 90 minutos por ganarle en mesa a Binacional, es decir, 28 contra Cusco FC y 263 ante Melgar: 964 minutos en total. Es la única tabla en la que los íntimos respiran tranquilos.

Más en DT:

Dos Santos, Patricio Rubio, Emanuel Herrera: el reality del '9′ para ser grande en la Liga 1

Everton hizo oficial el fichaje de James Rodríguez por dos temporadas

Universitario de Deportes vs. Alianza Universidad: Alejandro Hohberg marcó el 3-0 de penal | VIDEO

La vida en rosa: así le fue al Barcelona la primera vez que utilizó este color de indumentaria alterna

Video recomendado:

El lujo de Willyan Mimbela en el Cusco vs. Cantolao