Para la memoria de los hinchas de Universitario, el último clásico fue éxito total. Un monumental lleno, 2-0 y la sentencia para Pablo Bengoechea en el banco de Alianza Lima. Aunque fue en marzo del 2020, eran otros tiempos. La pandemia ha golpeado a todos y hoy las realidades de ambos equipos son distintas, pero las consecuencias de un clásico pueden ser similares para Ángel Comizzo, por ejemplo.

Cremas y blanquiazules se verán las caras por primera vez en el año en la fecha 7 de la fase 2 de la Liga 1. Conoce todos los detalles del clásico que promete ser el duelo más vibrante de la jornada.

Este miércoles se miden cremas y blanquiazules en el Estadio Nacional. Alianza llega como líder de la Fase 2, con tres victorias seguidas y con jugadores como Hernán Barcos, Jairo Concha, Pablo Míguez y Ángelo Campos en gran nivel. Universitario, por su parte, tiene más dudas que certezas, aunque con la confianza del buen pie de Hernán Novick, el atrevimiento de Alberto Quintero y las buenas decisiones de Alex Valera.

Sin embargo, para que estos nombres funcionen dependerá de plan que piense cada técnico. En Alianza Lima ya sale de memoria el once: línea de tres en fondo con Portales, Míguez y Vílchez, Mora-Lagos por los lados, Ballón-Concha-Benitez en el medio para dejar arriba a Aldair Rodríguez y Barcos.

En Universitario, aún falta definir cómo se plantará en el césped. Vuelve Federico Alonso, por lo que podría tener su línea de tres titular o apostar por cuatro en el fondo, como ante Cristal. Para Ángel Comizzo, el reto de este partido va más allá de los tres puntos que necesita para trepar en la tabla -hoy está a cinco de Alianza en la Fase 2 y a fuera de los puestos de Libertadores en la Acumulada-, también necesita sumar para apagar los fuegos internos que existen en el cuadro crema.

Una derrota golpearía mucho en Ate. Si bien el cargo de Ángel Comizzo parece sujeto a la institución más por cuestiones económicas -de no poder pagar su salida y traer a un nuevo técnico-, que por razones deportivas y/o de resultados, una caída ante Alianza daría para que la directiva evalúe realmente si vale la pena ‘el sacrificio’ de tenerlo.

Una caída puede ser el detonante para que en las oficinas se vea la forma de poder contar con un nuevo comando técnico. Una victoria, le sería un nuevo salvavidas que mantendrá al club a flote, aunque no será suficiente. Clasificar a la Libertadores es el objetivo a alcanzar.

Universitario apenas ha logrado seis victorias en quince partidos del torneo local. Si le sumamos la experiencia en la Copa Libertadores, suma apenas una victoria más. Las cifras no son buenas para Comizzo, quien no gana dos partidos seguidos desde mayo cuando superó a Cienciano y UTC, aunque luego llegaron otras dos derrotas consecutivas.

Aunque también debe quedar claro que, respecto al equipo finalista del año pasado, Universitario tuvo bajas que no pudo compensar. Se fueron Hohberg, Millán, Dos Santos y solo llegaron Novick, Valera y Gutiérrez para el ataque. No se reforzaron en defensa tampoco, y eso les está costando porque se siente cuando Alonso no está en el campo.

TORNEO PG PE PP GF GC Liga 1 6 6 3 22 20 Copa 1 1 4 6 19

A nivel dirigencial, la U tampoco anda bien. Aún no se nombre a su nuevo administrados, luego de que la SUNAT designó a administradores provisionales tras la aprobación de la Ley 31279, que regula los procesos concursales. Ante ello, quizás corresponda a quienes asuman pronto las riendas del club decidir el futuro de Ángel Comizzo.

El mal manejo del club ya le costó un punto a Universitario, que le descontaron en mayo por no pagar a tiempo sus obligaciones del mes de febrero. La economía del club no ha sido de las mejores y menos ahora que la pandemia acrecentó la crisis.

“Mientras se sigan peleando las administraciones sin pensar en el bienestar de institución. Yo soy un trabajador de la ‘U’, trabajo y vivo para la ‘U’”, declaró Comizzo a América TV, haciendo hincapié en lo que vive dentro del club.





