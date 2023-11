¿Ves a algún favorito? ¿Cómo se juega una final?

Para empezar son dos equipos grandes, los más grandes de Perú y en este partido no hay favorito. Es decir, si uno viene mal o el otro viene bien, acá no influye, ya que son partidos diferentes. Son partidos que ambos no quieren perder y hay motivaciones distintas. En las dos finales cada uno va a tomar sus precauciones para sacar lo mejor y ambos irán en busca del título.

Universitario y Alianza Lima definen al campeón de Liga 1 Betsson

¿Qué equipo tiene la presión? ¿La ‘U’ de no campeonar hace 10 años o Alianza Lima de conseguir el tricampeonato?

Ambos, porque uno quiere conseguir el tricampeonato y el otro quiere campeonar (se ríe). Los dos tienen la misma presión y preocupación. Entonces, en Alianza no piensan en el tricampeonato, solo en ganar; la ‘U’ no va a pensar que hace 10 años no campeona, sino también que quiere ganar. Aquí lo que uno se juega es de hacer las cosas bien y no darle al otro equipo posibilidades para que te gané. En estos partidos debes cometer los menos errores posibles y la posibilidad que tengas de anotar tienes que aprovecharlo al máximo. Los dos equipos tienen buenos jugadores y los dos equipos llegaron a la final por ser el mejor del Apertura y el otro del Clausura, pero como te digo son partidos de 180 minutos, donde cada uno hará lo mejor para salir campeón.

¿ Alianza Lima hizo bien decidir definir en Matute?

Igual lo hubiera hecho a la ‘U’. Tú tienes el derecho de elegir primero, vas a elegir terminar en tu estadio, es lo lógico, porque si se está dando el resultado que estás pensando al final vas a celebrar con tu gente. Yo creo que la U hubiera hecho lo mismo. Acá la única diferencia es que uno en un partido tendrá su barra, y en el otro no. Las barras son circunstanciales, al final juegan once contra once y cada uno hará lo mejor para conseguir el objetivo que es salir campeón.

¿Hernán debe retirarse en Aliana Lima cuando quiera?

Ya depende de ellos, en este caso de la institución Alianza Lima. El jugador siempre quiere retirarse en el equipo que desea, ya es decisión si la institución se lo permite. Barcos es el mejor de Alianza, y es que Alianza Lima no tiene un Piero Quispe, un jugador que marca la diferencia, pero la U no tiene un Hernán Barcos, quien es que hace los goles. Son dos equipos muy equilibrados, pero eso no quiere decir que uno es mejor que otro. Te vuelvo a repetir son dos partidos distintos.

¿Piero Quispe es el mejor futbolista joven del campeonato?

No, Quispe ha sido el mejor futbolista del Torneo Clausura, así de simple. Pero del campeonato están Quispe, Grimaldo y Roca de Boys; entonces, creo que para el jugador revelación este año habrá muchos problemas para los que escogen esa premiación.

Por último, un mensaje por la paz.

Cada uno en lo suyo. Lamentablemente, no se va a jugar con las dos hinchadas, sino con una sola y Dios quiera que se den cuenta, la gente de la barra, esa que hace disturbio, que no se puede jugar un clásico y sobre todo una final con una sola barra. Ya cada uno tiene que cambiar su forma de ser hincha para que vuelva la fiesta a los estadios y eso depende de los ellos mismos.