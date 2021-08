Conforme a los criterios de Saber más

Alianza Lima y Universitario están cada vez más cerca de encontrarse nuevamente en el campo. Con dos presentes completamente distintos, los equipos chocarán en un nuevo clásico por la Fase 2 de la Liga 1. Un nuevo clásico del fútbol peruano está a la vuelta de la esquina y aunque se juegue sin público por la pandemia de la COVID-19 el partido tiene todos los ingredientes que calientan la previa del encuentro.

Alianza Lima, segundo puesto de la Fase 2, hizo sus deberes y le ganó a Municipal en un ajustado partido con un gol de Hernán Barcos tras una excelente transición del equipo de La Victoria. Por su parte, la U no conoce la derrota hace 3 partidos, pero solo ha conseguido dos victorias en 6 partidos.

Cremas y blanquiazules se verán las caras por primera vez en el año en la fecha 7 de la fase 2 de la Liga 1. Conoce todos los detalles del clásico que promete ser el duelo más vibrante de la jornada.

Aunque es segundo del Torneo Clausura (ahora Fase 2), Alianza Lima puede perder ese puesto con un traspié ante el ‘compadre’. Así, a falta de 33 puntos por jugarse, una victoria de la U pondría al equipo cerca de los líderes. ¿Cuál es el presente de cada uno de los equipos y por qué este clásico tan temprano en la Fase 2 es decisivo para ambos equipos?

Infografía: Luis Huaitán.

- Roberto Farfán: “Antes tenías que hacer mérito para jugar en la ‘U’ o Alianza, ahora todos están en redes sociales, se bañan con el celular”

- Carlos Bustos previo al Clásico: “Universitario es un equipo poderoso”

U vs. Alianza, un partido que no se juega hace más de un año y medio

Si bien los clásicos se dan dentro de un torneo, estos son, definitivamente, un partido aparte. Además de hacer valer la historia, los equipos se juegan el presente y el estado anímico del plantel. En el partido del miércoles, Alianza Lima y Universitario se volverán a enfrentar después del recordado 2-0 en el estadio Monumental en marzo del 2020, donde la U se hizo con los tres puntos tras goles de Aldo Corzo y Jonathan Dos Santos.

¿Por qué es especial este clásico? No ha habido ninguno otro hasta la fecha. El partido jugado en Ate significó la última jornada antes del inicio de la pandemia por COVID-19 y, posteriormente, no hubo ningún otro cruce entre ambos equipos. Esto, por supuesto, hablando del fútbol masculino. En mayo del 2021 se hizo historia al conseguir organizar la primera Liga Femenina de Fútbol. La U y Alianza, con diferencia los mejores equipos, suman entre los dos más de 120 goles. Así, el 31 de julio las futbolistas chocaron en un duelo que acabó con un empate, dando así al televidente lo que, hasta la fecha, no ocurría hacía más de un año: un partido entre Universitario y Alianza Lima.

Universitaro de Deportes llevó más de 45 mil espectadores al clásico del 8 de marzo del 2020 por la Liga 1. Fue triunfo crema por 2-0 con goles de Corzo y Dos Santos. (Foto: GEC)

Tras la suspensión por la pandemia y la posterior reanudación, la U llegaría a la final del campeonato peruano ante Cristal, donde no lograría conseguir el título nacional. Por su parte, Alianza Lima quedó en la zona de descenso y fue uno de los equipos que perdió la categoría. Sin embargo, tras la resta de puntos al Carlos Stein, los íntimos lograron quedarse en la primera división.

Ahora, el presente de ambos es otro: Alianza Lima pelea la punta del campeonato y Universitario está envuelto en problemas administrativos entre Gremco y Sunat mientras que el equipo se encuentra a 5 puntos del líder. ¿Cómo llegan cada uno de los equipos al tan esperado clásico?

Universitario vs Alianza Lima: Clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima y un equipo que ilusiona a la hinchada

No cabe duda que Alianza Lima, fecha a fecha, demuestra que tiene equipo para poder ilusionar a su hinchada. Y quizás el más influyente dentro del equipo es Hernán Barcos. Después de no pelear la punta del campeonato tras una buena campaña en el 2019, donde junto con Pablo Bengoechea, Alianza Lima llegó a la final, este año tiene todos los ingredientes para que los íntimos puedan ilusionarse una vez más.

En Alianza, el ‘Pirata’ ha demostrado su calidad y veteranía en la cancha y ha llevado a los íntimos a la victoria con goles y asistencias. Sin embargo, Alianza Lima presenta carencias donde, como lo dejó claro Municipal en el partido pasado, es un equipo al que se le puede hacer daño fácilmente. ¿Cómo ha cambiado Alianza Lima en un año? Después del desastroso año 2020, la no clasificación a la Copa Libertadores y haber peleado el descenso, Alianza Lima presenta una nueva cara.

El equipo de La Victoria es el segundo de la Fase 2 del torneo peruano y, de ganar, sería el primero a falta de jugarse 30 puntos. Aunque la victoria no es símbolo de sentirse seguro arriba, ya que esta segunda fase es larga, sí ayudaría a Alianza Lima a sentar las bases de un equipo que puede pelear el título.

(Foto: Liga 1)

Desde el 2017, Alianza Lima ha sido parte de tres finales. Ese mismo año, los íntimos consiguieron un nuevo título nacional de la mano de Pablo Bengoechea tras 10 años sin haber salido campeones. El 2018 se enfrentarían a Sporting Cristal con un Emanuel Herrera imparable, quien anotó 40 goles en la temporada. Tras perder las dos finales, el equipo aliancista no consiguió el doblete. Sin embargo, el 2019 llegaría a la final ante Binacional, quien aprovechó su localía para asegurar el campeonato.

Ahora, tras dos finales perdidas en los últimos años, el equipo de Carlos Bustos buscará finalmente consagrarse como campeones e intentar subsanar el mal año pasado. Alianza Lima tiene equipo y, por lo demostrado, ganas de querer luchar el campeonato. A dos puntos de Sporting Cristal en la tabla acumulada, los íntimos podrían hasta ser primeros en la general si continúan el ritmo.

(Foto: Liga 1)

- Universitario vs. Alianza Lima: Édgar Ospina y la vez en que el primer Gareca en el fútbol peruano lo salvó en un clásico | Entrevista

- Universitario vs Alianza Lima: ¿Novick o Barcos es más trascendente en la línea de ataque?





Universitario de Deportes y un mal presente constante

Por momentos bueno y por momentos malo, la figura de Ángel Comizzo en Universitario de Deportes es controversial. El técnico argentino, quien salió campeón con la U en el 2013, ha conseguido solo dos victorias en seis partidos. Ahora, el argentino verá de nuevo a Alianza Lima, un rival viejo conocido para él y contra el que ya tiene experiencia. La U no pudo conseguir el Torneo Apertura, que terminó llevándoselo Sporting Cristal, pero aún tiene la posibilidad de conseguir el Clausura.

Y es que de ganarle al líder Alianza Lima, Universitario se pondría a 2 puntos de los íntimos. Todo ello, por supuesto, en medio de despidos, salidas de jugadores y una nube negra en el club crema llamada Gremco. Universitario de Deportes ha demostrado su valía a lo largo del torneo, pero no le alcanza para ser un candidato claro para el torneo. Sin ninguna duda, Hernán Novick es el mejor jugador que la U tiene: anota, asiste e invita a jugar al equipo, pero no llega a ser suficiente.

(Foto: Liga 1)

Muy lejos de ser la versión del 2020 de Ángel Comizzo, la U, sin embargo, llega al clásico sin conocer la derrota hace tres partidos. Después de empatar ante Cristal, ganar bien ante Cienciano, y, de nuevo, dejarse empatar ante Ayacucho FC, Universitario enfrentará a Alianza Lima en busca de ser el mejor equipo de la segunda parte del torneo.

Ángel Comizzo, aunque fuerte en su cargo tras un relativo buen comienzo de la Fase 2, podría verse en un problema tras perder ante el clásico rival y que esto influya en el desempeño del equipo a posteriori. La U podría tener una mala racha de partidos, como ya le pasó a Comizzo en la última parte del 2019, y perder los objetivos ya conseguidos a lo largo del año. Por eso, es importante también para la U ganar y asegurar puntos para una posible clasificación a algún torneo internacional.

Ángel Comizzo es entrenador de Universitario desde junio del 2020. (Foto: AFP)

MÁS EN DT

- Los precios de un clásico: ¿Qué significaría una derrota en el futuro de Ángel Comizzo?

- Cómo Universitario puede frenar el buen momento de Alianza Lima

- Desadaptados vandalizan exteriores del Estadio Monumental [VIDEO]

- Leao Butrón: “Pocos apostaban por Alianza Lima, hoy está para luchar por el campeonato”

VIDEO RELACIONADO

Los jugadores de Universitario de Deportes quedaron listos y concentrados para disputar esta noche el clásico del futbol peruano ante Alianza Lima. "Los clásico son para ganarlos", mencionó el uruguayo Luis Urruti previo al partido. (Fuente: América TV)