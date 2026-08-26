Alianza Lima se enfrenta a Universitario. Foto: Liga Femenina
Alianza Lima se enfrenta a Universitario. Foto: Liga Femenina
Por Redacción EC

Universitario de Deportes y Alianza Lima volverán a enfrentarse en un nuevo clásico del fútbol femenino peruano. El encuentro, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, se disputará este domingo 30 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon.

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