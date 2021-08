Universitario vs. Alianza Lima se verán este miércoles 18 de agosto a las 19:30 horas en el Estadio Nacional por la jornada 7 de la Liga 1 2021 y de esta manera, será el primer y único clásico peruano del año. Ambas escuadras saldrán con su mejor once para intentar sumar tres puntos importantes en lo que va de la Fase 2.

Asimismo, Roberto Martínez fue consultado sobre quién llega al partido con mejor performance y quién es su favorito a quedarse con el duelo.

“Un clásico tiene un matiz distinto, más allá de que necesitamos ganar por la tabla. Cuando juegas un clásico, estar puntero no influye. No piensas tanto en eso”, señaló Martínez para Fútbol Como Cancha.

No obstante, aseguró que siente a Universitario de Deportes como el firme candidato que saldrá vencedor ante los dirigidos por el argentino Carlos Bustos.

“Creo que Universitario tiene un equipo más sólido que Alianza Lima. No digo que Alianza juegue mal, pero creo que si la U logra mayor regularidad en esos momentos buenos, va a sacar resultado positivo. Para mí la U es favorito siempre”, manifestó.

Y para finalizar, resaltó la importancia de Hernán Novick en el plantel, quien actualmente es uno de los referentes del cuadro ‘merengue’.

“Es el único jugador de ciertas caracterísitas en el plantel de la U. Si él no está, otros no lo tienen, quizá son más verticales que administradores de juego. No solo juega bien, es el goleador del equipo. Creo que es el único jugador irremplazable en Universitario”, sentenció.