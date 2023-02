Por ello, El Comercio llamó a dos referentes en ambos clubes, exjugadores que saben lo que es enfrentar al clásico rival y que analizar el presente tanto de Universitario de Deportes como Alianza Lima.

El corazón de Leao

En los últimos años, Leao Butrón, ex arquero de Alianza Lima, fue el líder del equipo blanquiazul. Ordenaba su defensa, realizaba grandes atajadas que todo hincha aliancista festejaba como si fuera un gol a favor. Por ende, sabe y es una voz autorizada para hablar del clásico rival.

- ¿Cuál sería el equipo titular de Leao Butrón para enfrentar a la U?

Prefiero no dar una alineación porque notaría en un espacio que no me corresponde del club.

- Guillermo Salas le parece el técnico ideal para Alianza Lima, ¿cómo evalúa su trabajo?

No existen técnicos ideales para los equipos, existen técnicos capacitados y, en mi concepto, Chicho ya mostró su capacidad

- ¿Cómo se prepara el futbolista mentalmente para enfrentar estos partidos?

Me parece que pasa más por las emociones que puedas tener la semana previa a los clásicos, son distintas, pero en cuanto al trabajo, básicamente son los mismos.

- ¿Importa cómo llegues al clásico o se valora solo lo que demuestres en la cancha?

Nunca importó cómo llegues, pero en este clásico, opinión personal, llegan en las mismas condiciones

- ¿Te ilusiona los refuerzos que ha hecho Alianza para conseguir el tricampeonato?

Creo que hizo contrataciones serias y pensando en lo que necesitaba Alianza, ese es el primer paso para tener un buen equipo, creo que empezando de esa manera, ilusiona a todo el hincha blanquiazul.

- ¿Algún consejo a los jugadores de Alianza Lima para que disputen este partido del fin de semana ante la ‘U’?

Más que consejo, deseo que les vaya muy bien, todos los hinchas estamos con ellos.

La garra de ‘El Puma’ Carranza

Referirse a Jose Luis ‘El Puma’ Carranza es hablar de un jugador corajudo, rebelde, que siempre iba al balón con garra y fuerza. Defendía la camiseta de Universitario hasta con los dientes, dejaba el alma en los balones divididos y jugó toda su carrera en su querido equipo crema. El Comercio lo entrevistó a horas del clásico.

- ¿Cuál sería el equipo titular de José Luis ‘El Puma Carranza’ para enfrentar a Alianza Lima?

Mira, yo no me meto en ese tema, porque sería muy irrespetuoso con el entrenador, por lo que uno ha dirigido al equipo y también he jugado. Entonces, no estaría bien que yo hable de eso. Al entrenador para eso lo contratan, si yo estuviera en el comando técnico te lo diría, pero no estoy. No me gusta ser irrespetuoso.

-¿Cómo evalúas el trabajo de Carlos Compagnucci al frente de Universitario?

La ‘U’ erró muchos goles que son cosas que pasan en un partido, Comercio la única ocasión la metió. En cambio, nosotros tuvimos la oportunidad de anotar goles, pero esto es fútbol y recién estamos en el segundo partido. Son los resultados los que van a mandar, el técnico vive de resultados, hay que saber que esto recién comienza y Compagnucci conoce el medio, yo sé que el domingo, la ‘U’ va a ganar sí o sí.

- ¿Te ilusionan los refuerzos que pudo conseguir la ‘U’ para alcanzar el título 27?

El campeonato recién empieza, es largo, los jugadores se están acomodando, viene de la pretemporada y de unos problemas que hay en nuestro fútbol, lamentable, hay que ver eso. Sí, la ‘U’ ha contratado es porque son los mejores jugadores que hay y siempre hemos sido los mejores. La ‘U’ el día domingo tiene que demostrarlo, porque es el equipo más grande del Perú y avasallarlo como siempre.

- ¿Cómo se prepara el futbolista mentalmente para enfrentar estos partidos?

Yo tengo historias muy lindas, he dado la vuelta en Matute y qué más puedo pedir. Le he jugado con el cuchillo entre los dientes, estos partidos se juegan así. Lo que sí, yo he campeonado, pero bien, contra todo, sin condimentos por fuera, siempre hemos ganado bien peleando ahí en el campo. Eso a mí me enorgullece por mis compañeros, yo solo no puedo hacer todo. Con mis compañeros hemos tenido bueno y malos momentos, la ‘U’ en estos partidos siempre lo ha ganado con todo, pero en una cancha.

- ¿Algún consejo a los jugadores de Universitario para que disputen este partido del fin de semana ante Alianza Lima?

Siempre respetando al rival, en un campo se da todo, hay que poner ganas, apoyarse entre todos. La ‘U’ nunca da una pelota por perdida, esa es la diferencia, somos distintos a cualquier equipo. Siempre hemos tenido la más fea y hemos salido airosos. Yo siempre digo: “La ‘U’ es más grande que sus problemas”. Y estos jugadores son los mejores, nosotros tenemos a los mejores, porque siempre nos quieren ganar y no necesitamos ayuda de nadie. Aparte nosotros nunca hemos descendido. Si nosotros tuviéramos ayuda, hubiéramos conseguido 50 campeonatos, de verdad, pero nosotros, somos el equipo que todos se mueren por jugar en la ‘U’. Todos quieren estar en Universitario porque es una familia y es el equipo más grande del país y de Sudamérica.

