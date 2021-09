Universitario vs. Alianza Universidad EN VIVO Y EN DIRECTO se enfrentan por la fecha 12 de la Fase 2 de la Liga 1 este jueves 23 de septiembre desde las 15:30 (hora peruana). El encuentro se jugará en el Estadio Alberto Gallardo y El Comercio te ofrece la mejor cobertura del evento con fotos, videos y minuto a minuto.

Universitario vs. Alianza Universidad: horarios en el mundo

Perú – 15:30

Colombia – 15:30

Ecuador – 15:30

México – 15:30

Chile – 16:30

Paraguay – 16:30

Venezuela – 16:30

Bolivia – 16:30

Argentina – 17:30

Uruguay – 17:30

Brasil – 17:30

Universitario vs. Alianza Universidad: previa

Desde la llegada de Gregorio Pérez a Universitario, los cremas lograron dejar atrás la mala racha de cuatro partidos sin ganar con un triunfo ante la San Martín, pero en su partido más reciente, cayeron por 2-0 ante Deportivo Municipal con tantos de Alexis Rodríguez y Roberto Ovelar.

La derrota no solo afecta en las aspiraciones de lograr la clasificación a un torneo internacional, también en lo anímico, ya que por muchos pasajes del partido los cremas fueron superados con claridad. En el segundo tiempo mejoraron pero no alcanzó para descontar.

Por el lado de Alianza Universidad hay mucha irregularidad. No ganan un encuentro desde hace 4 fechas. El equipo dirigido por Julio César Uribe tiene 13 puntos y cuenta con opciones de meterse a puestos de clasificación a tornes internacionales, pero para ello necesita sumar de a 3 lo más antes posible.

📣 ¡HINCHA CREMA, FALTAN DOS DÍAS PARA ALENTAR AL EQUIPO MÁS GRANDE!



⚽ @AlianzaUDH 🆚 Universitario

🏆 Fase 2 #Liga1Betsson

📌 Fecha 12

🗓 Jueves 23 de setiembre

⏰ 3:30 p.m.

🏟 Estadio Alberto Gallardo

📲 #AUDHxU #VamosCremas #YdaleU pic.twitter.com/ARQ8EoWzo2 — Universitario (@Universitario) September 21, 2021

Aunque la presencia del volante uruguayo Hernán Novick fue la novedad en los entrenamientos de Universitario, su presencia no está confirmada de cara al duelo ante Alianza Universidad. El comando técnico no lo arriesgaría y estaría a la espera que el futbolista esté al cien por ciento para que pueda tener minutos.

Sobre el presente del equipo, Gregorio Pérez indicó: “Por una derrota no podemos dejar de pensar lo que queremos llevar a cabo, cuando ganamos ante la San Martín no éramos tan buenos y tras la derrota ante Municipal tampoco somos tan malos, necesitamos ganar gran porcentaje de los puntos que quedan para lograr una clasificación a un torneo internacional”.

“No soy de analizar los errores arbitrales, se equivocaron como me equivoco yo, no buscar justificaciones, hay gente que analiza a los árbitros pero yo no soy quien para analizar el trabajo de ellos”, agregó el DT uruguayo.

Desde Alianza Universidad el entrenador Julio César Uribe, en entrevista para Ovación, señaló lo siguiente: “El balance ha sido aceptable. Estamos trabajando para que sea superior. Hay factores que no valen la pena mencionar, pero no hay ningún reproche en la conducta profesional, entrega y profesionalismo de los jugadores”.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...