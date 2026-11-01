Por Adrián Puga

Universitario vs. Atlético Grau en vivo

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Universitario de Deportes visita a Atlético Grau este domingo 1 de noviembre del 2026 por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Mansiche de Trujillo. El conjunto crema llega a este duelo tras una reconfortante goleada por 3-0 ante Juan Pablo II y con ánimos de seguir peleando en la parte alta de la tabla de posiciones. 

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Aquí inicia la cobertura del partido de Universitario vs. Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1.

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