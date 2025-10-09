Universitario de Deportes va a paso de campeón en el Torneo Clausura y está cerca de conseguir el tricampeonato. Los cremas se han hecho fuertes de local en el Estadio Monumental; sin embargo, el partido de la fecha 15 ante Ayacucho FC tendrán que jugarlo en otra sede. ¿Por qué?

Resulta que los cremas no podrán utilizar su propio estadio para recibir a los ‘zorros’ el 20 de octubre por disposición de Conmebol. El máximo ente del fútbol sudamericano pidió cuidar el gramado del Monumental para la final de la Copa Libertadores.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Bajo ese panorama, el partido se jugará en el Estadio Nacional, un escenario en el que la U también se siente cómodo. Eso sí, la fecha se mantendrá. Solo habrá cambio de sede.

“El cambio de escenario para el partido ante Ayacucho FC (fecha 15) se debe a un pedido de Conmebol, dado que se necesita un plazo prudente para tratar el gramado del Estadio Monumental y dejarlo en óptimas condiciones para la final de la Copa Libertadores”, explicó Franco Velazco, administrado crema.

Como se sabe, Universitario marcha en el primer lugar del Torneo Clausura con una cómoda ventaja. Depende de sí mismo para salir tricampeón y repetir la hazaña conseguida en 1998, 1999 y 2000.

El cambio de escenario para el partido ante Ayacucho FC (fecha 15) se debe a un pedido de CONMEBOL, dado que se necesita un plazo prudente para tratar el gramado del Estadio Monumental y dejarlo en óptimas condiciones para la final de la Copa Libertadores.@Universitario pic.twitter.com/Y0hECdxxOj — Franco Velazco Imparato (@ImparatoVelazco) October 9, 2025

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.