Universitario de Deportes, sólido líder del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, buscará ampliar su ventaja en el campeonato, cuando reciba a Ayacucho FC, por la fecha 15.
A diferencia de sus partidos de local, esta vez jugará en el Estadio Nacional y las entradas ya se encuentran a la venta.
Los Socios Cremas y Adherentes podrán adquirir sus localidades desde este lunes 13 de abril a partir de las 7:00 p.m..
En tanto, la venta general iniciará un día después en el mismo horario, a través de la empresa Ticketmaster.
¿Por qué no se jugará en el Estadio Monumental?
El administrador de la ‘U’, Fernando Velazco, explicó que se trata de un pedido de Conmebol, pues como se recuerda, el recinto crema será, una vez más, escenario de la final de la Libertadores.
“El cambio de escenario para el partido ante Ayacucho FC se debe a un pedido de Conmebol, dado que se necesita un plazo prudente para tratar el gramado del Estadio Monumental y dejarlo en óptimas condiciones para la final de la Copa Libertadores“, apuntó.
