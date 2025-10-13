Los cremas no serán locales en el Monumental por un pedido de Conmebol, pues será escenario de la final de la Copa Libertadores.
Los cremas no serán locales en el Monumental por un pedido de Conmebol, pues será escenario de la final de la Copa Libertadores.
Redacción EC
Redacción EC

, sólido líder del Torneo Clausura de la , buscará ampliar su ventaja en el campeonato, cuando reciba a Ayacucho FC, por la fecha 15.

LEE TAMBIÉN: Entrenador de Sydney FC revela que Piero Quispe es el único futbolista del plantel que no habla inglés

A diferencia de sus partidos de local, esta vez jugará en el Estadio Nacional y las entradas ya se encuentran a la venta.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

Los Socios Cremas y Adherentes podrán adquirir sus localidades desde este lunes 13 de abril a partir de las 7:00 p.m..

MIRA: Jean Ferrari y su tajante respuesta sobre la posibilidad de que Gustavo Álvarez sea entrenador de la selección peruana | VIDEO

En tanto, la venta general iniciará un día después en el mismo horario, a través de la empresa Ticketmaster.

¿Por qué no se jugará en el Estadio Monumental?

El administrador de la ‘U’, Fernando Velazco, explicó que se trata de un pedido de Conmebol, pues como se recuerda, el recinto crema será, una vez más, escenario de la final de la Libertadores.

MIRA: Valentina Shevchenko defenderá su título del peso mosca ante Weili Zhang en el UFC 322

“El cambio de escenario para el partido ante Ayacucho FC se debe a un pedido de Conmebol, dado que se necesita un plazo prudente para tratar el gramado del Estadio Monumental y dejarlo en óptimas condiciones para la final de la Copa Libertadores“, apuntó.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC