Universitario de Deportes, sólido líder del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, buscará ampliar su ventaja en el campeonato, cuando reciba a Ayacucho FC, por la fecha 15.

LEE TAMBIÉN: Entrenador de Sydney FC revela que Piero Quispe es el único futbolista del plantel que no habla inglés

A diferencia de sus partidos de local, esta vez jugará en el Estadio Nacional y las entradas ya se encuentran a la venta.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Los Socios Cremas y Adherentes podrán adquirir sus localidades desde este lunes 13 de abril a partir de las 7:00 p.m..

En tanto, la venta general iniciará un día después en el mismo horario, a través de la empresa Ticketmaster.

𝗔 𝗣𝗜𝗡𝗧𝗔𝗥 𝗗𝗘 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔 𝗘𝗟 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 💛



Anunciamos el cronograma de venta de entradas para nuestro partido ante Ayacucho FC por la fecha 15 del Clausura 2025.



🎟️ Adquiere tus entradas a través de @TicketmasterPE.#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/9JsZg7s1BB — Universitario (@Universitario) October 13, 2025

¿Por qué no se jugará en el Estadio Monumental?

El administrador de la ‘U’, Fernando Velazco, explicó que se trata de un pedido de Conmebol, pues como se recuerda, el recinto crema será, una vez más, escenario de la final de la Libertadores.

“El cambio de escenario para el partido ante Ayacucho FC se debe a un pedido de Conmebol, dado que se necesita un plazo prudente para tratar el gramado del Estadio Monumental y dejarlo en óptimas condiciones para la final de la Copa Libertadores“, apuntó.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.