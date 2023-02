En una conferencia de prensa de última hora, rodeado de cámaras, micrófonos y flashes, Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, confirmó dos cosas puntuales: 1) la U jugará este sábado ante Cantolao por la Liga 1 2023; y 2) el club firmó una renovación con el Consorcio (Gol Perú) más allá de 2025.

“Vamos a estar presentes mañana en el partido de la Liga 1 contra Cantolao” , señaló luego de justificar la decisión polémica si se tiene en cuenta que hasta hace un par de días los cremas eran parte del grupo opositor junto a Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Municipal, Boys, Binacional y Cusco FC. “No podemos ir contra la FIFA, representada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), donde hay reglamentos. Un W.O. nadie te lo devuelve, los tres puntos nadie te los devuelve”, añadió.

“Se ha renovado el contrato, un contrato importantísimo para el club. No puedo decir cuánto por un tema de confidencialidad, pero es un contrato que nos va a ayudar a solucionar el problema de deuda en general, concursal y corriente. Es un contrato que va a marcar historia dentro del club”, confirmó más adelante. Ferrari no dijo el monto ni el tiempo, pero según pudo conocer El Comercio, es hasta el 2040.

El contrato al que se refiere el dirigente merengue se firmó y oficializó en diciembre del año pasado, junto a los otros siete clubes que suscribieron un comunicado público. Esto dio inicio a la “guerra” por los derechos de TV que acaba de cobrar su primera víctima: Cusco FC, uno de los ahora siete opositores, perdió por W.O. al no presentarse a su partido ante Sport Huancayo pese a ser local.

¿Gol Perú transmitirá el U vs. Cantolao?

Más allá de las palabras de Jean Ferrari, aún hay incertidumbre sobre si Gol Perú se encargará de transmitir el U vs. Cantolao de este sábado a jugar en el estadio Monumental. Y el conflicto nace justamente en la renovación histórica que el propio Ferrari confirmó la tarde de este viernes.

Una fuente confiable de una de las partes le confirmó a El Comercio que, hasta el cierre de esta nota, el Consorcio no está facultado para transmitir el encuentro. “Sienten que al transmitir van a incumplir una orden judicial”, nos dijeron. ¿A qué se refiere? A la medida cautelar en favor de la FPF.

Es cierto que la variación pedida por la federación permite tanto a la U, como a Municipal y Boys, ser transmitidos por Gol Perú hasta que finalice su contrato que, en teoría, será en 2025. Sin embargo, el Consorcio mantiene su postura de que ese contrato no existe porque se firmó uno nuevo hasta el 2040, algo que la FPF no reconoce y al no hacerlo, dicha empresa no podría transmitir el partido.

“La U ha sido autorizada para que sus partidos se transmitan por Gol Perú hasta 2025, pero debe conseguir la autorización con el nuevo contrato firmado, sino no tendría validez” , nos explican.

Más allá de las palabras de Jean Ferrari, en estos momentos la U jugaría mañana y Gol Perú no transmitiría el encuentro, algo que podría cambiar con una autorización de la FPF, pero viendo los antecedentes parecería casi imposible que se dé. Además, para la federación el contrato del club merengue acaba en 2025 y no toma en cuenta la cláusula de preferencia de un año extra, un término que al incumplirse podría llevar a la “bancarrota a los clubes”, según comentó el vocero del Consorcio en una entrevista con este Diario.

El Comercio, a su vez, intentó conversar con la parte legal de la institución crema; sin embargo, desde el club nos señalaron que no desean hacerlo.