Universitario visita a la Academia Cantolao en el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1, pero hasta ahora no pudo romper la paridad. No obstante, el cuadro ‘Crema’ pudo haber sido beneficiado por un penal, tras una falta de Giancarlo Carmona sobre Luis Urruti en el área, pero el árbitro Jesús Cartagena no sancionó.

Noticia en desarrollo...