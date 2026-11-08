Universitario vs. CD Moquegua EN VIVO
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¿En qué canal TV transmiten Universitario vs. CD Moquegua EN VIVO por Torneo Clausura?
El partido entre Universitario vs. CD Moquegua será transmitido por Liga 1 MAX para todo el Perú. Y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max lo transmiten por streaming.
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Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del partido entre Universitario y CD Moquegua por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 dwsde el estadio Monumental.
Por otro lado, en México, el partido de Universitario vs. CD Moquegua lo transmite Fanatiz, al igual que en Estados Unidos y resto de Sudamérica. Esta plataforma la podrás ver ONLINE desde su app o sitio web.