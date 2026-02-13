Universitario vs Cienciano EN VIVO: ver partido por Liga 1

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Universitario vs Cienciano EN VIVO:
¿Dónde ver Universitario vs Cienciano EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Universitario vs Cienciano EN VIVO por la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido Universitario vs Cienciano, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.
Si deseas ver el partido de Universitario vs Cienciano por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.