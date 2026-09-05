Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO: sigue aquí el partido por el Torneo Clausura
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- Comerciantes Unidos , duodécimo en la tabla con ocho unidades, perdió en la fecha pasada contra FC Cajamarca (2-3) como local y hoy está obligado a sumar al menos de a uno para intentar escapar de la zona complicada de la tabla.
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- Los cremas están obligados a ganar y esperar que Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético, los otros dos cuadros que comparten la punta con 16 unidades, cedan puntos para ubicarse como únicos líderes de la tabla del Clausura.
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- Universitario, colíder del Torneo Clausura con 16 puntos, llega a este partido tras conseguir una importante victoria de visita por 2-4 ante UTC en Cajamarca, partido en el que remontó un 2-0 en contra sufrido en los primeros pasajes del duelo.
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- En tanto, si deseas ver el partido de Universitario vs. Comerciantes Unidos por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV.
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- La transmisión del partido estará a cargo del canal Liga 1 MAX, por cable en el Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
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- El compromiso se juega hoy, sábado 5 de septiembre, a las 8:30 p.m. en el estadio Monumental de Ate.
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- Universitario de Deportes recibe esta noche a Comerciantes Unidos en el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura, Liga 1 - 2026. Sigue en esta nota de El Comercio todos los detalles de este importante encuentro.