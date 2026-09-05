Por Redacción EC

Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO: sigue aquí el partido por el Torneo Clausura

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  • Según lo informó el Club Universitario de Deportes en sus redes sociales, más de 50 mil hinchas estarán presentes en las graderías del estadio Monumental alentando al cuadro merengue. Las tribunas norte y sur familiar están agotadas.
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  • Así anuncia Universitario el partido de hoy contra Comerciantes Unidos en el Monumental
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  • Comerciantes Unidos , duodécimo en la tabla con ocho unidades, perdió en la fecha pasada contra FC Cajamarca (2-3) como local y hoy está obligado a sumar al menos de a uno para intentar escapar de la zona complicada de la tabla.
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  • Los cremas están obligados a ganar y esperar que Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético, los otros dos cuadros que comparten la punta con 16 unidades, cedan puntos para ubicarse como únicos líderes de la tabla del Clausura.
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  • Universitario, colíder del Torneo Clausura con 16 puntos, llega a este partido tras conseguir una importante victoria de visita por 2-4 ante UTC en Cajamarca, partido en el que remontó un 2-0 en contra sufrido en los primeros pasajes del duelo.
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  • En tanto, si deseas ver el partido de Universitario vs. Comerciantes Unidos por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV.
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  • La transmisión del partido estará a cargo del canal Liga 1 MAX, por cable en el Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra. 
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  • El compromiso se juega hoy, sábado 5 de septiembre, a las 8:30 p.m. en el estadio Monumental de Ate.
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  • Universitario de Deportes recibe esta noche a Comerciantes Unidos en el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura, Liga 1 - 2026. Sigue en esta nota de El Comercio todos los detalles de este importante encuentro.

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