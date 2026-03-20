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Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO | Previa y minuto a minuto del partido por la Liga 1
En siete fechas disputadas, la 'U' suma cuatro victorias, dos empates y una derrota. El objetivo de la escuadra crema es conseguir el tetracampeonato nacional por primera vez en su historia.
En la 'U' existe la clara consigna de conseguir un triunfo ante Comerciantes Unidos en calidad de visitante, aún siendo Cutervo una plaza complicada para jugar, pues solo así seguirá de cerca a los líderes del torneo, Chankas y Alianza Lima, ambos con 17 puntos.
Por su parte, Universitario, actual tricampeón nacional, llega a este partido en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 14 puntos. En la fecha anterior, los cremas, dirigidos por el español Javier Rabanal, vencieron en casa por 2-0 a UTC de Cajamarca.
En siete encuentros disputados, las 'Águilas cutervinas', que tienen como técnico al argentino Claudio Biaggio, acumulan tres triunfos, un empate y tres derrotas.
Comerciantes Unidos, elenco local, llega a este partido en el puesto 8 de la tabla con 10 unidades. En la fecha anterior, los cutervinos vencieron 3-4 como visitantes a FC Cajamarca en un partido repleto de goles, así como de emociones y jugadas polémicas.
La transmisión televisiva del encuentro Comerciantes Unidos vs Universitario estará a cargo del canal Liga 1 Max. Además, las incidencias online y el minuto a minuto podrás seguirlos en esta misma nota de El Comercio.
El compromiso se jugará este sábado 21 de marzo, a la 1:15 p.m., en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, ubicado en la ciudad de Cutervo, en el departamento de Cajamarca.
Comerciantes Unidos recibe a Universitario de Deportes en el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Todas las incidencias del choque podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.
Alex Valera recibe el cariño de la hinchada en la llegada de Universitario a la ciudad de Chiclayo, la escala previa al viaje a Cutervo | Foto: Club Universitario de Deportes