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Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO
Universitario de Deportes recibe a Coquimbo Unido este martes 14 de abril del 2026 en el Estadio Monumental, por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Javier Rabanal llegan a este encuentro con la consigna de sumar tres puntos de local que le permitan posicionarse como uno de los líderes del certamen internacional.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Universitario y Coquimbo Unido por la jornada 2 de la Copa Libertadores 2026.
En su debut, los cremas igualaron si goles en Colombia contra Deportes Tolima, pero al frente tendrán al campeón chileno que buscará dar el golpe fuera de casa.