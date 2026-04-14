Resumen

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Por Rogger Fernández

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO

08:27

En su debut, los cremas igualaron si goles en Colombia contra Deportes Tolima, pero al frente tendrán al campeón chileno que buscará dar el golpe fuera de casa.

08:27

Universitario de Deportes recibe a Coquimbo Unido este martes 14 de abril del 2026 en el Estadio Monumental, por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Javier Rabanal llegan a este encuentro con la consigna de sumar tres puntos de local que le permitan posicionarse como uno de los líderes del certamen internacional.

08:26

Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Universitario y Coquimbo Unido por la jornada 2 de la Copa Libertadores 2026.

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